Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Извор:

АТВ

03.12.2025

21:52

Коментари:

0
Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак
Фото: Printscreen/X/ US Embassy Sarajevo

Директор Канцеларије у Бироу за европска и евроазијска питања Марк Флеминг разговарао је с министром финансија БиХ Срђаном Амиџићем о јачању стабилности у земљи, подршци финансијским реформама и унапређењу економског партнерства између САД-а и БиХ.

Како је наведено на званичном профилу X, Амбасаде САД у БиХ, конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак, стабилност и просперитет.

"Сједињене Државе остају посвећене територијалном интегритету и суверенитету БиХ", наводи се у објави.

сарајево гужве

Градови и општине

Нови дан ново упозорење за грађане: Избјегавајте

У објави на друштвеним мрежама, министар финансија, Срђан Амиџић истиче да јачају економске везе са САД-ом.

"Данас сам у Сарајеву разговарао са Марком Флемингом из америчког Стејт департмента о јачању економског развоја, подршци економским реформама, унапријеђењу регионалне сарадње и продубљивању економског партнерства", поручио је Амиџић.

Срђан Амиџић

