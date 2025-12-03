Амиџић на састанку са Флемингом: Конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак

Извор:
АТВ
03.12.2025
21:52
Директор Канцеларије у Бироу за европска и евроазијска питања Марк Флеминг разговарао је с министром финансија БиХ Срђаном Амиџићем о јачању стабилности у земљи, подршци финансијским реформама и унапређењу економског партнерства између САД-а и БиХ.
Како је наведено на званичном профилу X, Амбасаде САД у БиХ, конструктиван дијалог од виталног је значаја за напредак, стабилност и просперитет.
"Сједињене Државе остају посвећене територијалном интегритету и суверенитету БиХ", наводи се у објави.
У објави на друштвеним мрежама, министар финансија, Срђан Амиџић истиче да јачају економске везе са САД-ом.
"Данас сам у Сарајеву разговарао са Марком Флемингом из америчког Стејт департмента о јачању економског развоја, подршци економским реформама, унапријеђењу регионалне сарадње и продубљивању економског партнерства", поручио је Амиџић.
Office Director from the Bureau for European and Eurasian Affairs Mark Fleming spoke with BiH Finance Minister Srdjan Amidzic about fostering stability in the country, supporting financial reforms, and advancing U.S.-BiH economic partnerships. Constructive dialogue is vital for… pic.twitter.com/AyDReIPewN— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) December 3, 2025
