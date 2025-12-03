Почеле консултације за израду буџета Републике Српске

Аутор:Маријана Ивељић
03.12.2025
19:12
Борци и све категорије проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата треба да имају поштовање и дигнитет у Републици Српској, порука је премијера Српске.
Највише се говорило о законским рјешењима која се тичу борачке организације Републике Српске, а која како кажу из ове организације нису укалкулисана у Приједлог буџета за идућу годину. Већ за сутра најављују сједницу на којој ће донијети одређене закључке.
Бања Лука
Састанак са борачким категоријама био је позитиван, а разговарали смо као саборци, каже премијер након састанка. Биће размотрене и критике које су упутили борци. Разговараће се док споразум не буде постигнут.
Разговори о побољшању материјалног положаја борачких категорија ће бити настављени док се не постигне договор. Премијер истиче истиче да вјероватно неће сви до краја бити задовољни, али да ће се постићи консензус о овом питању.
Опширније у видеу:
