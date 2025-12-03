Logo
Почеле консултације за израду буџета Републике Српске

Аутор:

Маријана Ивељић

03.12.2025

19:12

Коментари:

0
Почеле консултације за израду буџета Републике Српске
Фото: АТВ

Борци и све категорије проистекле из Одбрамбено-отаџбинског рата треба да имају поштовање и дигнитет у Републици Српској, порука је премијера Српске.

Највише се говорило о законским рјешењима која се тичу борачке организације Републике Српске, а која како кажу из ове организације нису укалкулисана у Приједлог буџета за идућу годину. Већ за сутра најављују сједницу на којој ће донијети одређене закључке.

Сијалица свјетло струја

Бања Лука

Дио Бањалуке остао без струје

Састанак са борачким категоријама био је позитиван, а разговарали смо као саборци, каже премијер након састанка. Биће размотрене и критике које су упутили борци. Разговараће се док споразум не буде постигнут.

Разговори о побољшању материјалног положаја борачких категорија ће бити настављени док се не постигне договор. Премијер истиче истиче да вјероватно неће сви до краја бити задовољни, али да ће се постићи консензус о овом питању.

Опширније у видеу:

Коментари (0)
