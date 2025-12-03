Logo
Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава

Извор:

АТВ

03.12.2025

17:25

Коментари:

5
Додик: Макс Приморац рекао оно што би сви требало да виде - БиХ је пропала држава
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је члан "Херитиџ фаундејшн" Макс Приморац потпуно у праву када је на саслушању о ситуацији на западном Балкану, у организацији Пододбора за Европу Комитета за спољне послове Представничког дома америчког Конгреса, рекао да је БиХ пропала држава.

"Приморац је јуче само изговорио оно што би сви требало да виде, да у БиХ страни бирократа блокира законе, смјењује изабране лидере, ставља вето на законе, забрањује било кога ко му се не свиђа и трује међунационалне односе", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Додик је навео да политичко Сарајево, умјесто заштите равноправности народа и ентитета и њиховог суверенитета, годинама покушава да створи унитарну БиХ у којој би само Бошњаци одлучивали.

"Тај пројекат је осуђен на пропаст", поручио је Додик.

Паре

Занимљивости

Стиже финансијски препород за ова три знака

Он је указао на то да, с друге стране, Република Српска годинама штити Дејтон и одупире се отимању надлежности, рушењу дејтонске уставне структуре и претварању сложене државне заједнице у муслиманску унитарну државу у срцу Европе.

Додик је нагласио да је Дејтон једини оквир за опстанак БиХ, а да је све изван њега противуставно, неодрживо и биће одбијено без оклијевања.

Он је додао да је још један показатељ ишчашеног размишљања и дјеловања политичког Сарајева и јучерашњи покушај подвале да се мимо процедура у Савјету министара усвоје одређени документи.

"Поново су показали да је БиХ тек привид од државе, карикатура од земље у којој политичко Сарајево само тражи начин да понизи друге народе и наметне своју вољу! Зато је БиХ, било каква, пропала земља, пропало друштво, пропала идеја", поручио је Додик.

Таг:

Милорад Додик

Коментари (5)
