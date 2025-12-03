Logo
Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској

СРНА

03.12.2025

15:26

Митровић: Наставићемо подршку инвеститорима у Српској
Фото: АТВ

Министар привреде и предузетништва Републике Српске Војин Митровић рекао је данас да ће Влада Српске и ресорно министарство наставити подршку инвеститорима јер је то добро и за привреднике и за комплетну привреду у Српској.

"На тај начин подижемо производњу на виши технолошки ниво, али и повећавамо број запослених, што је веома важно за привреду Српске", изјавио је Митровић новинарима у Александровцу код Лакташа гдје је посјетио компанију "Мале електрик драјвс Босниа".

Митровић је нагласио да ће погони са високопродуктивном технологијом бити конкурентни на тржишту, а ресорно министарство подржаваће пројекте кроз уредбе о подстицајима од посебног значаја, али и кроз повећање плата радника или за улагања у набавку опреме, алата и прелазак на зелену и циркуларну економију.

"Тиме ће бити ојачана комплетна економија Републике Српске", истакао је Митровић.

Он је нагласио да је повећање обима производње и броја запослених циљ руководства компаније "Мале", у којем ради високостручни кадар попут инжењера и која има добру сарадњу са Машинским факултетом у Бањалуци.

Митровић је нагласио да је у праксу уведена уредба о подстицајима за улагања - од посебног значаја за нове напредне технологије и за случај запошљавања већег броја радника.

"Домаће и стране фирме које запошљавају више од 100 радника или имају улагање у нове технологије и опрему веће од 10 милиона КМ - имају могућност да остваре подстицај до пет милиона КМ, а у односу на прихваћена улагања до 30 одсто. Са друге стране, код новозапослених радника у периоду од двије године предвиђено је ослобађање од пореза и доприноса на плате", појаснио је Митровић.

Предсједник Привредне коморе Републике Српске Горан Рачић рекао је да је компанија "Мале" прошле године била највећи страни инвеститор у БиХ, те да је у овој години имала раст прихода већи од 50 одсто.

Рачић је навео и да је компанија "Мале" 2021. године имала 400 запослених, а данас 680.

"У овој компанији планирају да до краја деценије имају готово 1.000 радника и да приходи расту из године у годину", рекао је Рачић.

Он је нагласио да је веома важно и да гранични прелаз у Градишци задржи постојећу категоризацију јер би у супротном компанију "Мале" и друге компаније које послују на подручју Лакташа и Градишке могло довести у тешку ситуацију.

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић рекао је да је град Лакташи у посљедње четири године привукао много инвеститора, међу њима и компанију "Мале", наводећи да је вриједност тих инвестиција око 500 милиона КМ.

"Управа града Лакташи и других локалних заједница треба да буде спона између привреде, Привредне коморе, ресорног министарства и Владе Српске у рјешавању свих питања која муче привреднике", рекао је Бојић.

Бојић је нагласио и да компанија "Мале" има амбициозне планове, а да је предвиђени промет за наредну годину на подручју Лакташа око 90 милиона евра.

Нови производни погон компаније "Мале електрик драјвс Босниа" отворен је у априлу прошле године, а вриједност ове њемачке инвестиције је око 20 милиона евра.

"Мале" је водећи добављач система за аутомобилску индустрију, а дијелове које производи има сваки други аутомобил у свијету. Ријеч је о дијеловима за путничка, теретна и радна возила.

Нови производни погон у Александровцу простире се на 30.000 метара квадратних.

Vojin Mitrović

investitori

17

04

Шири се опасна превара: Ако вам стигне ова порука једну ствар никако не радите

17

02

Виц дана: Заборавни Мујо

17

00

Крвава туча због паркинга, мушкарац превезен у Ургентни

16

56

Сијарто: Европски НАТО гура свијет у рат

16

50

Донација вриједна 1,3 милиона КМ: Судска полиција добила 13 нових возила

