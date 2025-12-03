Logo
Требиње: Предложен притвор мушкарцу (71) осумњиченом за обљубу двије дјевојчице

АТВ

03.12.2025

Окружно тужилаштво у Требињу је данас, након испитивања Б.Д. (71) из Требиња осумњиченог да је починио кривично дјело Обљуба са дјететом млађим од петнаест година, Основном суду у Требињу доставило приједлог за одређивање притвора.

''Приједлог је достављен због постојања основане сумње да је Б.Д. починио кривично дјело Обљуба са дјететом млађим од петнаест година из члана 172. став 3, став 7. у вези са ставом 1. Кривичног законика Републике Српске и постојања притворског разлога из члана 197. став 1, тачка в, Закона о кривичном поступку Републике Српске, односно због постојања оправдане бојазни да ће поновити кривично дјело'', саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Требиње.

Хроника

Огласила се требињска полиција о случају обљубе малољетника

Подјсећамо, Б.Д. (71) је ухапшен јуче због сумње да је извршио обљубу над више малољетних лица млађих од петнаест година.

За наведено кривично дјело прописана је казна затвора у временском трајању од једне до осам година.

