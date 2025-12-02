Logo
Огласила се требињска полиција о случају обљубе малољетника

Извор:

АТВ

02.12.2025

13:45

Огласила се требињска полиција о случају обљубе малољетника

У Требињу је ухапшен Б.Д. (71) због сумње да је извршио обљубу над више малољетних лица млађих од петнаест година.

"Полицијски службеници Полицијске управе Требиње данас су по налогу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Требињу лишили слободе лице иницијала Б.Д. из Требиња.

Лице се сумњичи да је починило кривична дјела „Обљуба над дјететом млађим од 15 година“ из члана 172. и „Недозвољена производња и промет оружја и експлозивних материја“ из члана 361. Кривичног законика Републике Српске, наводе из ПУ Требиње.

Policija rs

Хроника

Хапшење у Требињу: Мушкарац осумњичен за обљубу више малољетне дјеце

Тагови:

Требиње

obljuba

