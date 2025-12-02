Logo
У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

02.12.2025

У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

Корисници "Градске топлане" у Бијељини неће имати гријања док се не отклони велики квар на постројењу, чија санација је у току, саопштено је данас из овог предузећа.

Из "Топлане" наводе да сви радници предузећа покушавају надљудским напорима да у што краћем року санирају квар.

drva

Друштво

Гријање на дрва или пелет: Шта се ове зиме више исплати?

"Извињавамо се корисницима наших услуга", навели су из овог градског предузећа.

