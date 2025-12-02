У Бијељини грађани остају без гријања, док се не отклони квар на постројењу

Извор:
Корисници "Градске топлане" у Бијељини неће имати гријања док се не отклони велики квар на постројењу, чија санација је у току, саопштено је данас из овог предузећа.
Из "Топлане" наводе да сви радници предузећа покушавају надљудским напорима да у што краћем року санирају квар.
"Извињавамо се корисницима наших услуга", навели су из овог градског предузећа.
