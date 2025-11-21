Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Извор:
Иако је изузетно захладило, многи грађани Бањалуке и данас се смрзавају.
Наиме, у бројним улицама опет нема гријања, а из топлане понављају криви су кварови.
Било како било, многи грађани су јутрос устали у хладне собе, а најгоре им је за бебе и малу дјецу.
"Облачимо их као да излазе вани, јер се плашимо да ће се разбољети. Брука и срамота. Вани хладноћа, снијег, киша, а ми се шћућурили поред гријалица. Питамо – докле тако?! Доста нам је више прича о некаквим кваровима, јер гријање константно плаћамо, а паралелно трошимо струју. Ово има само код нас! Далеко је Бањалука од града", поручује један огорчени Бањалучанин, преноси “Српскаинфо“.
Из Еко топлана Бањалука из дана у дан само оправдања…
"Због санације кварова на дистрибутивној мрежи, испорука топлотне енергије обустављена је у дијеловима улица: Милице Стојадиновић Српкиње, Југ Богдана, Српских устаника, Доситеја Обрадовића, Вождовачка и Краља Петра Другог", саопштили су из овог предузећа, из којег кориснике моле за стрпљење и захваљују им се на разумијевању?!
Прогноза показује да температура у Бањалуци неће прећи 3 степена Целзијуса.
Из РХМЗ су саопштили да ће сутра у граду бити хладно, уз снијег и пораст сњежног покривача. До вечери се очекује око 10-15 центиметара снега, а у вишим предјелима око града око 20 центиметара. Увече и наредне ноћи падавине слабе и престају.
Вјетар слаб до умјерен сјеверни.
Минимална температура ваздуха око 0, а максимална до 1 степен.
