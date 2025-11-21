Logo
Large banner

Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Извор:

АТВ

21.11.2025

16:19

Коментари:

0
Температуре све ниже, а гријања нигдје: Бањалучани поручују да им је доста оправдања

Иако је изузетно захладило, многи грађани Бањалуке и данас се смрзавају.

Наиме, у бројним улицама опет нема гријања, а из топлане понављају криви су кварови.

Мирослав Вујичић-22092025

Република Српска

Вујичић: СДП-у и Рами Исаку потребни подобни Срби, за српски народ избор је јасан

Било како било, многи грађани су јутрос устали у хладне собе, а најгоре им је за бебе и малу дјецу.

"Облачимо их као да излазе вани, јер се плашимо да ће се разбољети. Брука и срамота. Вани хладноћа, снијег, киша, а ми се шћућурили поред гријалица. Питамо – докле тако?! Доста нам је више прича о некаквим кваровима, јер гријање константно плаћамо, а паралелно трошимо струју. Ово има само код нас! Далеко је Бањалука од града", поручује један огорчени Бањалучанин, преноси “Српскаинфо“.

Из Еко топлана Бањалука из дана у дан само оправдања…

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић: У бошњачком политичком корпусу пршти перје, али су у једном сложни

"Због санације кварова на дистрибутивној мрежи, испорука топлотне енергије обустављена је у дијеловима улица: Милице Стојадиновић Српкиње, Југ Богдана, Српских устаника, Доситеја Обрадовића, Вождовачка и Краља Петра Другог", саопштили су из овог предузећа, из којег кориснике моле за стрпљење и захваљују им се на разумијевању?!

Прогноза показује да температура у Бањалуци неће прећи 3 степена Целзијуса.

Из РХМЗ су саопштили да ће сутра у граду бити хладно, уз снијег и пораст сњежног покривача. До вечери се очекује око 10-15 центиметара снега, а у вишим предјелима око града око 20 центиметара. Увече и наредне ноћи падавине слабе и престају.

Вјетар слаб до умјерен сјеверни.

Минимална температура ваздуха око 0, а максимална до 1 степен.

Подијели:

Тагови:

grijanje

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

Република Српска

Савић: Побједа Карана је порука Шмиту да иде кући

2 ч

0
Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића

Хроника

Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића

2 ч

0
Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?

2 ч

0
Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину

Економија

Биткоин у паду, инвеститори распродају ризичну имовину

2 ч

0

Више из рубрике

Нестали цуко Флопи

Бања Лука

Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?

2 ч

0
Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

Бања Лука

Влада ће преузети изградњу приступних путева до моста у Чесми

23 ч

0
Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Обиљежено 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

23 ч

0
Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

Бања Лука

Званичници Српске положили вијенце: Обиљежавање 107 година од уласка српске војске у Бањалуку

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

35

Путеви Српске поручили возачима: Молимо вас...

18

32

Колики домет има камера за контролу брзине

18

30

Три жене пронађене мртве: Грађани страхују од серијског убице

18

27

Срцепарајуће: Објављена пјесма у част свирепо убијене Алдине Јахић

18

20

Цијели Балкан у трансу због предмета из дома Карлоса Алкараза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner