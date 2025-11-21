Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића

Аутор:Огњен Матавуљ
21.11.2025
15:46
Коментари:0
Кантонално тужилаштво у Тузли затражило је одређивање једномјесечног притвора Ранку Гурдељевићу (31) из Зворника, осумњиченом за помагање у пљачки златаре у Калесији.
Како наводе у тужилаштву Ранко је осумњичен да је, у саставу криминалне групе, помагао тројици разбојника од којих је један погинуо у размјени ватре с полицијом, док се за двојицом и даље трага.
Бања Лука
Бањалучанка моли за помоћ: Јесте ли видјели овог преслатког цукицу?
Ранко је ухапшен у Зворнику од стране полицијских службеника ПУ Зворник. Заједно с њим приведена је још једна особа која је након саслушања пуштена на слободе јер се не може довести у директну везу са пљачком златаре.
”Постоји основана сумња да је Ранко Гурдељевић, са још три особе које су директно учествовале у чињењу више кривичних дјела, учествовао као помагач у стварању криминалног плана, са јасно подијељеним улогама у групи, те је својим возилом превезао тројицу чланова групе до Осмака, гдје су њих тројица преузели други аутомобил и упутили се у Калесију како би починили разбојништво и опљачкали златару”, рекао је портпарол Кантоналног тужилаштва у Тузли Адмир Арнаутовић.
Он каже да се за двојицом осумњичени трага, док је један члан групе Матија Гордељевић преминуо.
Здравље
Жалио се на страшне болове, током операције откривено нешто застрашујуће
”Особама које су у бјекству се на терет ставља да су у саставу криминалне групе у стицају починили кривична ђела разбојништво, напад на службену особу у вршењу послова сигурности и разбојничка крађа”, саопштио је Арнаутовић.
Подсјећамо, Полицијској управи Калесија је 19. новембра око 7.25 часова пријављено да је у току пљачка златаре у центру Калесије. Одмах по пријави више полицијских службеника је изашло на интервенцију како би спријечили њихове даље противправне радње, те су спазили осумњичене у аутомобилу у моменту бијега.
”Уочивши полицијске службенике тројица разбојника су, свјесни да употребом ватреног оружја нападају службене особе у вршењу послова јавне сигурности и дужности чувања јавног реда и мира, знајући да су затечени у чињењу кривичних дјела, те с циљем да украдени златни и сребрени накит задрже и да побјегну, почели су пуцати из аутомобила на полицијске службенике и према њима испалили већи број хитаца”, наводи тужилаштво.
Додају да су полицајци, у намјери да их спријече у бијегу и даљем нападу, који је могао имати смртоносне посљедице по грађане, али и полицијске службенике, употријебили службено оружје и испалили више хитаца у правцу аутомобила у којем су били осумњичени, након чега су се разбојници побјегли према Зворнику.
Фудбал
Круже приче: Србија би ипак могла на Свјетско првенство?
У мјесту Јелово Брдо полиција је пронашла напуштен и запаљен аутомобил који је кориштен у пљачки, а у близини возила затечено је тијело Матије Гордељевића.
”Након обављене обдукције тијела, вјештак судске медицине је утврдио да је смрт наступила услијед оштећења важних центара у мозгу као посљедица устрелне повреде ватреним оружјем у предјелу вратног дијела главе”, наводи се у саопштењу тужилаштва.
Појашњавају да су током увиђаја пронађени и одузети бројни трагови и докази, укључујући већу количину чаура и зрна од ватреног оружја.
”Тужилаштво и истражиоци више полицијских агенција обављају опсежне истражне радње у циљу документовања ових догађаја, кривичних дјела и прибављања свих потребних материјалних доказа. У току је и интензивна потрага за осумњиченим особама”.
Регион
Старица мислила да улаже у злато и остала без 98.000 евра
Полицајци који су учествовали у пуцњави предали су службено оружје и униформе како би се обавила потребна вјештачења. Узети су и трагови барутних честица, односно парафинске рукавице од полицијских службеника.
”Сви трагови са мјеста догађаја, укључујући и пронађене чауре и зрна, ће бити предмет вјештачења у даљем току истраге. Полицијске агенције и Тужилаштво ТК ће и даље наставити са интензивном и детаљном истрагом у циљу лишења слободе осумњичених који су у бјекству, као и прибављања свих потребних доказа у даљем току истраге и кривичног поступка”, наводе у тужилаштву.
Најновије
Најчитаније
18
35
18
32
18
30
18
27
18
20
Тренутно на програму