Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића

Огњен Матавуљ

21.11.2025

15:46

Затражен једномјесечни притвора за Ранка Гурдељевића
Кантонално тужилаштво у Тузли затражило је одређивање једномјесечног притвора Ранку Гурдељевићу (31) из Зворника, осумњиченом за помагање у пљачки златаре у Калесији.

Како наводе у тужилаштву Ранко је осумњичен да је, у саставу криминалне групе, помагао тројици разбојника од којих је један погинуо у размјени ватре с полицијом, док се за двојицом и даље трага.

Ранко је ухапшен у Зворнику од стране полицијских службеника ПУ Зворник. Заједно с њим приведена је још једна особа која је након саслушања пуштена на слободе јер се не може довести у директну везу са пљачком златаре.

”Постоји основана сумња да је Ранко Гурдељевић, са још три особе које су директно учествовале у чињењу више кривичних дјела, учествовао као помагач у стварању криминалног плана, са јасно подијељеним улогама у групи, те је својим возилом превезао тројицу чланова групе до Осмака, гдје су њих тројица преузели други аутомобил и упутили се у Калесију како би починили разбојништво и опљачкали златару”, рекао је портпарол Кантоналног тужилаштва у Тузли Адмир Арнаутовић.

Он каже да се за двојицом осумњичени трага, док је један члан групе Матија Гордељевић преминуо.

”Особама које су у бјекству се на терет ставља да су у саставу криминалне групе у стицају починили кривична ђела разбојништво, напад на службену особу у вршењу послова сигурности и разбојничка крађа”, саопштио је Арнаутовић.

Подсјећамо, Полицијској управи Калесија је 19. новембра око 7.25 часова пријављено да је у току пљачка златаре у центру Калесије. Одмах по пријави више полицијских службеника је изашло на интервенцију како би спријечили њихове даље противправне радње, те су спазили осумњичене у аутомобилу у моменту бијега.

”Уочивши полицијске службенике тројица разбојника су, свјесни да употребом ватреног оружја нападају службене особе у вршењу послова јавне сигурности и дужности чувања јавног реда и мира, знајући да су затечени у чињењу кривичних дјела, те с циљем да украдени златни и сребрени накит задрже и да побјегну, почели су пуцати из аутомобила на полицијске службенике и према њима испалили већи број хитаца”, наводи тужилаштво.

Додају да су полицајци, у намјери да их спријече у бијегу и даљем нападу, који је могао имати смртоносне посљедице по грађане, али и полицијске службенике, употријебили службено оружје и испалили више хитаца у правцу аутомобила у којем су били осумњичени, након чега су се разбојници побјегли према Зворнику.

У мјесту Јелово Брдо полиција је пронашла напуштен и запаљен аутомобил који је кориштен у пљачки, а у близини возила затечено је тијело Матије Гордељевића.

”Након обављене обдукције тијела, вјештак судске медицине је утврдио да је смрт наступила услијед оштећења важних центара у мозгу као посљедица устрелне повреде ватреним оружјем у предјелу вратног дијела главе”, наводи се у саопштењу тужилаштва.

Појашњавају да су током увиђаја пронађени и одузети бројни трагови и докази, укључујући већу количину чаура и зрна од ватреног оружја.

”Тужилаштво и истражиоци више полицијских агенција обављају опсежне истражне радње у циљу документовања ових догађаја, кривичних дјела и прибављања свих потребних материјалних доказа. У току је и интензивна потрага за осумњиченим особама”.

Полицајци који су учествовали у пуцњави предали су службено оружје и униформе како би се обавила потребна вјештачења. Узети су и трагови барутних честица, односно парафинске рукавице од полицијских службеника.

”Сви трагови са мјеста догађаја, укључујући и пронађене чауре и зрна, ће бити предмет вјештачења у даљем току истраге. Полицијске агенције и Тужилаштво ТК ће и даље наставити са интензивном и детаљном истрагом у циљу лишења слободе осумњичених који су у бјекству, као и прибављања свих потребних доказа у даљем току истраге и кривичног поступка”, наводе у тужилаштву.

