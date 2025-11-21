Банкомати ће сатима бити ван функције за Нову годину

Извор:
Банкомати широм Бугарске биће привремено ван функције у ноћи између 31. децембра и 1. јануара због преласка земље на евро, саопштио је генерални секретар Удружења банака, Џејмс Јоловски.
Прекид рада банкомата трајаће око два до три сата, а у том периоду плаћања картицама и подизање готовине неће бити доступно, пише портал Новините.
Банкомати ће током транзиције издавати новчанице евра, док ће левски депозити бити прихваћени у посебним касетама, систем који је осмишљен како би се избегли проблеми виђени у другим земљама, попут Хрватске.
Грађанима се савјетује да не паниче и да не журе са замјенским трансакцијама, јер комерцијални објекти и даље могу да прихватају новчанице и кованице у левима током јануара 2026. године, преноси б92.
Банке ће бесплатно да замјењују леве до краја јуна 2026, по фиксном курсу конверзије.
Сви банковни рачуни у левима аутоматски ће бити конвертовани у евре без додатних трошкова, а постојеће банковне картице остаће важеће.
Јоловски је нагласио да транзиција не угрожава стабилност финансијског система.
Банке се припремају за прелазак од 2020. године и спроведене су опсежне провјере како би се обезбиједила несметана промјена.
