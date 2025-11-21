Logo
Large banner

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Извор:

Танјуг

21.11.2025

11:33

Коментари:

0
Све више њемачких фирми страхује за опстанак
Фото: Pixabay

Све више њемачких фирми страхује за опстанак због пада тражње и високих трошкова, објавио је данас Институт за економска истраживања из Минхена (Ифо).

Према истраживању, 8,1 одсто компанија наводи да су им изгледи озбиљно угрожени, у поређењу са 7,3 одсто у октобру прошле године.

Главни проблем остаје недостатак нових поруџбина, што ствара значајне притиске на ликвидност и отежава планирање прихода, преноси Тањуг.

Ален Шеранић

Република Српска

Шеранић за АТВ: Радници могу рачунати на уредно пензијско осигурање

Институт упозорава да се њемачке компаније суочавају с комбинацијом слабије потражње и појачане међународне конкуренције, тако да ће број фирми у стечају бити висок и у наредним мјесецима.

Поред тога, раст оперативних и кадровских трошкова додатно оптерећује пословање, као и сложена регулатива, док мањак купаца утиче на пад продаје у готово свим секторима.

Нагора ситуација је у малопродаји, гдје 15 одсто предузећа каже да се суочава с озбиљним економским проблемима, у поређењу са 13,8 одсто годину раније.

Како наводи Ифо, ријеч је о сектору који је најосетљивији на пад потрошње и раст трошкова закупа и радне снаге.

божо марић сенка јујић-17112025

Република Српска

Посебни колективни уговор за раднике у јавној управи биће потписан 5. јануара

Ризик од несолвентности порастао је и у сектору услуга, гдје 7,6 одсто компанија процјењује да је њихова пословна стабилност озбиљно угрожена, што је више у односу на 5,8 одсто прошле године, наводи се на веб страници Ифо.

У прерађивачкој индустрији ситуација је нешто стабилнија, уз пад удјела угрожених фирми са 8,6 на 8,1 одсто, а побољшање се биљежи и у грађевинарству, гдје је поменути удио пао са 7,9 на 6,3 одсто.

Подијели:

Тагови:

Њемачка

firme

Радници

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

Економија

"Људи код нас не воле да уче": Тривић објаснио "од кога нема" радника

1 седм

1
"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

Економија

"Године су често проблем": Која су најтраженија занимања у Српској?

1 седм

0
Радници "Старбакса" ступили у штрајк

Свијет

Радници "Старбакса" ступили у штрајк

1 седм

0
Здравствени радници протестовали у Бриселу

Свијет

Здравствени радници протестовали у Бриселу

4 д

0

Више из рубрике

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

Економија

Хоће ли криптовалуте замијенити новац у будућности?

12 ч

0
Кина водећи трговински партнер Њемачке

Економија

Кина водећи трговински партнер Њемачке

16 ч

0
Српски предузетници преузели "Имлек" од досадашњег власника

Економија

Српски предузетници преузели "Имлек" од досадашњег власника

23 ч

0
Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

Економија

Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

44

Зашто није добро прати аутомобил на јако ниским температурама

11

43

Стигла дојава о бомби у Градској управи у Загребу

11

40

Додик: Високи представници и муслимани из Сарајева највећи рушиоци Дејтона

11

37

Дјевојчице договориле тучу, присутни их снимали и подстрекивали - реаговала полиција

11

33

Све више њемачких фирми страхује за опстанак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner