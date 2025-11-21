Извор:
Танјуг
21.11.2025
11:33
Све више њемачких фирми страхује за опстанак због пада тражње и високих трошкова, објавио је данас Институт за економска истраживања из Минхена (Ифо).
Према истраживању, 8,1 одсто компанија наводи да су им изгледи озбиљно угрожени, у поређењу са 7,3 одсто у октобру прошле године.
Главни проблем остаје недостатак нових поруџбина, што ствара значајне притиске на ликвидност и отежава планирање прихода, преноси Тањуг.
Институт упозорава да се њемачке компаније суочавају с комбинацијом слабије потражње и појачане међународне конкуренције, тако да ће број фирми у стечају бити висок и у наредним мјесецима.
Поред тога, раст оперативних и кадровских трошкова додатно оптерећује пословање, као и сложена регулатива, док мањак купаца утиче на пад продаје у готово свим секторима.
Нагора ситуација је у малопродаји, гдје 15 одсто предузећа каже да се суочава с озбиљним економским проблемима, у поређењу са 13,8 одсто годину раније.
Како наводи Ифо, ријеч је о сектору који је најосетљивији на пад потрошње и раст трошкова закупа и радне снаге.
Ризик од несолвентности порастао је и у сектору услуга, гдје 7,6 одсто компанија процјењује да је њихова пословна стабилност озбиљно угрожена, што је више у односу на 5,8 одсто прошле године, наводи се на веб страници Ифо.
У прерађивачкој индустрији ситуација је нешто стабилнија, уз пад удјела угрожених фирми са 8,6 на 8,1 одсто, а побољшање се биљежи и у грађевинарству, гдје је поменути удио пао са 7,9 на 6,3 одсто.
