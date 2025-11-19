Logo
Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору

Извор:

Танјуг

19.11.2025

16:21

Криптовалуте погођене падом у технолошком сектору
Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.45 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала за 2,74 одсто на 78.751,14 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 62,18 милијарди евра, што је знатно мање него јуче када је забиљежена велика распродаја на тржишту.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 15 у категорији "екстремни страх", што је незнатно побољшање у односу на јуче када је био на нивоу 11 у истој категорији.

Криптовалуте су тешко погођене падом сентимента у технолошком сектору и генералним смањењем жеље за ризиком.

Аналитичари објашњавају да је пад биткоина повезан и са порукама из америчке централне банке.

Неки чланови одбора Федералних резерви не мисле да ће каматне стопе ускоро бити снижене, па су инвеститори постали опрезнији, преноси Коиндеск.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Хроника

Огласио се МУП Српске: Саслушан Владо Ђајић

Вриједност итиријума (ЕТХ) пала је за 0,62 одсто на 2.637,45 евра, а вредност бајненс коина (БНБ) порасла за 0,22 одсто на 793,78 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 1,59 одсто на 118,62 евра, а аваланш (АВАX) за 2,19 одсто на 12,34 евра.

Телеграмова криптовалута тонкоин (ТОН) се данас продаје за 1,52 евра, што је за 2,83 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ТСНР, СТРК и ПYР.

