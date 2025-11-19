Министарка енергетике: Руси пристали да продају свој удио у НИС-у

Извор:
19.11.2025
13:28
Руски власници су пристали да продају свој дио власништва у Нафтној индустрији Србије који износи 56,15 одсто, изјавила је данас министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић.
Она је истакла да се име треће стране не саопштава зато што је ријеч о пословним разговорима озбиљних компанија и, како је рекла, док се они не заврше или бар најважнији детаљи не буду дефинисани, није ни озбиљно да се о томе прича.
"Од јавности се ништа не крије. Као што сте видјели, веома транспарентно смо до сада комуницирали о свему. Наш захтјев је јасан, то је да рафинерија мора да настави са радом и да се што прије обезбиједи нови доток сирове нафте. Подсјећам да из Јанафа 43 дана никаква нафта није стигла у Србију, грађани то нису осјетили, то је управо зато што смо напорно радили да будемо спремни за све сценарије уколико и када дође до изазова са Нафтном индустријом Србије", рекла је министарка.
Навела је и да је НИС преко својих адвоката у САД поднио захтјев америчкој влади, за продужење лиценце за рад, да може да настави да допрема сирову нафту, да рафинерија настави са радом.
"Ми сада чекамо одлуку америчке владе да каже да ли је то што су они предложили, а наравно, у шта смо ми укључени, да ли је то у реду", објаснила је Ђедовић Хандановић.
