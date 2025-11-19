Logo
"Потребан усаглашен приступ с циљем очувања стабилности енергетског сектора"

СРНА

19.11.2025

16:15

Фото: Срна

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бојан Випотник и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министра Сташа Кошарац на састанку у Бањалуци нагласили су потребу усаглашеног приступа с циљем испуњавања међународних обавеза и очувања стабилности енергетског сектора.

Саговорници су нагласили да су напори Владе Републике Српске усмјерени ка проналаску мјера и рјешења која ће омогућити изузеће од примјене механизма прекограничног усклађивања цијене угљеника (ЦБАМ), чије би увођење имало значајно негативне посљедице по конкурентност домаће привреде.

У том контексту су разматране наредне активности у вези са успостављањем система трговања емисијама (ЕТС), као неопходног корака у процесу заштите производних капацитета, посебно у енергетски интензивним секторима, саопштено је из ресорног министарства.

На састанку је потврђена спремност за наставак интензивне сарадње надлежних институција Републике Српске и Федерације БиХ, те Министарства спољне трговине и економских односа у Савјету министара.

Саговорници су се сагласили да је улога Министарство спољне трговине и економских односа у Савјету министара у процесу европских интеграција БиХ од суштинског значаја за успјешну реализацију заједничких политика и да ће координисан приступ допринијети бржем и ефикаснијем испуњавању преузетих међународних обавеза.

о актуелним питањима из надлежности ентитетских министарстава, у којима координишућу улогу има Министарство спољне трговине и економских односа.

Из ресорног министарства је саопштено да су током састанка разматрана кључна питања у области енергетике и екологије, укључујући мапу пута за успостављање система трговања емисијама (ЕТС) у БиХ, као и активности око интегрисаног енергетског и климатског плана БиХ.

Петар Ђокић

energetika

