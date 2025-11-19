Ковачевић: Истражни органи да све испитају и утврде одговорност

Извор:
СРНА
19.11.2025
15:32
Коментари:0
СНСД је у случају који се односи на Владу Ђајића одмах преузео политичку одговорност, а истражни органи сада треба да утврде шта се стварно догодило, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић и истакао да се не смије заборавити да се све десило само три дана пред изборе на којима, према свим истраживањима јавног мњења, странка очекује велику побједу.
"Као што је рекла потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић прва ствар коју смо закључили као странка јесте да ми нисмо ни полицајци, ни тужиоци, ни судије и нисмо ти који можемо да донесемо коначан суд шта се све догодило и ко у свему овом треба да одговара", рекао је новинарима у Бањалуци Ковачевић након компромитујућег снимка Ђајића, смијењеног предсједника Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Оно што је била политичка одговорност, нагласио је Ковачевић, СНСД је реализовао одмах, исте секунде, а сада је на истражним органима да дају све одговоре.
"Ми желимо да вјерујемо да је Владо Ђајић невин, али желимо да знамо све. Ко је монтирао цијелу ову причу, ко је у њој учествовао и ко се потрудио да цијела ова прича буде емитована сада, три дана пред изборе и ко се потрудио да одмах прави и организује протесте?", истакао је Ковачевић.
Он је нагласио да СНСД тражи од надлежних органа да цио случај детаљно испитају, утврде ко је одговоран и да тај одговара.
"Ту нема никакве дилеме! Али, не смијемо да заборавимо да се ово појавило само три дана пред изборе на којима, према свим истраживањима јавног мњења, очекујемо велику побједу. Оно што је битно да смо побједу очекивали послије неког периода и у Бањалуци и да је неко очигледно имао ту врсту страха и да је прибјегао оваквим методама", рекао је Ковачевић након сједнице Градског одбора СНСД-а Бањалука.
Република Српска
Додик: Жене највећа снага Српске
Он је напоменуо да је СНСД као странка упозната са оваквим методама политичког дјеловања, али се њима никада није служила нити ће.
Ковачевић је подсјетио да је још 2012. године СНСД имао ситуацију да је на дан избора на бројним порталима објављено како је тадашњи кандидат СНСД-а за градоначелника и неко ко је тада побиједио на изборима - умро.
"То је објављено и на друштвеним мрежама и масовно од наших политичких опонената, као и на великом броју опозиционих медија који се и данас покушавају представити као професионални и објективни. На дан избора 2018. године, док је Жељка Цвијановић сједила у Изборном штабу СНСД-а објављено је на свим опозиционим медијима, па и оним највећим у одређеним градовима у Републици Српској да је она већ напустила Републику Српску и како наводно бјежи.!? На крају нисмо имали другу ситуацију него да Жељка Цвијановић изађе на конференцију за медије", рекао је он.
Он је нагласио да СНСД остаје у потпуности фокусиран на пријевремене предсједничке изборе у Републици Српској и предстојећу побједу.
"Синиша Каран је најбољи кандидат којег Република Српска у овом тренутку има. Он је неко ко има пуно повјерење Милорада Додика као изабраног предсједника Републике српске којем је народ Републике Српске дао мандат од четири године, а коалиција Шмит-Сарајево-опозиција из Републике Српске радила све да ту народну вољу сруши. Ово је једна од метода која иде ка томе да се та воља настави рушити, али узалуд вам труд свирачи, побиједиће Српска!", поручио је Ковачевић.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
31
17
21
17
09
Тренутно на програму