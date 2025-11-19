Минић: Уплаћен новац од ПДВ-а Бањалуци и Бијељини

Извор:
СРНА
19.11.2025
15:17
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да је од изразито неразвијених општина узет дио новца како би био исплаћен Бијељини и Бањалуци, а односи се на расподјелу прихода од ПДВ-а.
"Увијек сам информисан о неким пресудама и обавезама, па тако и у овом случају", рекао је Минић на конференцији за новинаре.
Одговарајући на питање да ли ће бити смијењен генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровића, Минић је рекао да ће Влада имати одређене активности, али да не жели ништа да прејудицира.
Република Српска
Додик: Жене највећа снага Српске
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла је да је Влада Српске вратила Бањалуци, Бијељини и осталима којима је требало приходе од ПДВ-а и испоштовала одлуку Уставног суда Републике Српске.
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да се републичке власти залажу за изворни облик Дејтонског споразума и уставну БиХ, те указао да овај споразум правно никада горе није стајао него на своју 30. годишњицу с обзиром на његове сталне и насилне измјене.
"Три деценије свега што се дешавало након његовог потписивања показује да је Дејтон знатно и насилно мијењан и урушаван. Сада се поставља логично питање да ли је могуће да само власти Српске желе да се Дејтон сачува", рекао је Минић новинарима у Бањалуци.
Свијет
Њемачка војска помагаће полицији у одбрани од дронова
Он је нагласио да Република Српска своје акте доноси увијек у сагласности са Дејтоном, штитећи и Устав БиХ.
"А онда нас неко оптужује да га рушимо? Одговорно тврдим да апсолутно не постоји било ко у Српској ко жели нарушавање Дејтона и да тај споразум пропадне. Али, с обзиром на његово нарушавање у протекле три деценије, овај споразум се сада налази на превише климавим ногама и више није онај изворни акт", рекао је Минић.
Он је напоменуо да Дејтонски споразум, као мировни уговор, има своје гаранте како би био досљедно спровођен.
Најновије
Најчитаније
17
40
17
39
17
31
17
21
17
09
Тренутно на програму