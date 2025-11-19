Logo
Гренд слем шампион се повлачи због проблема са менталним здрављем

Ало

19.11.2025

16:07

Фото: Pixabay

Некада најбољи тенисер свијета у конкуренцији дублова, Џон Салисбери, одлучио је да се повуче због проблема са менталним здрављем.

Британац је освојио једну титулу на Аустралијан опену и чак три на УС опену, а такође је тријумфовао на Ролан Гаросу и УС опену у микс дублу.

Током каријере је освојио укупно 17 титула.

Сада је одлучио да се повуче због анксиозности. Каже да више нема жељу да игра тенис.

снијег пахуље

Србија

Крагујевац под снијегом: Метролози упозоравају на нове падавине

"Понекад је било тешко носити се са тим и због тога у појединим тренуцима током цијеле године нисам желио да играм и такмичим се. Осјећам да сам се добро носио са тим и успио сам да се доведем у довољно добро стање на терену да бих добро играо у већини мечева које сам одиграо. Али мислим да је то узело додатни емотивни и ментални данак. То значи да ми једноставно није било пријатно/забавно бити на многим турнирима на којима сам играо", рекао је Салисбери, пише Ало.

mentalno zdravlje

teniser

Коментари (0)
