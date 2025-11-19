Logo
Large banner

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

АТВ

19.11.2025

15:46

Коментари:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде.

Ујутро је могућа пролазна магла, док ће на југу и крајњем западу преовладавати облачно вријеме, уз повремену кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Током дана постепено ће јачати југо, због чега се очекује вјетровито вријеме послије подне.

У вечерњим часовима на сјеверозападу се прогнозира јача киша, док ће током ноћи ка петку падавине јачати, уз пад температуре и сусњежицу и снијег у вишим предјелима на западу.

Дуваће слаб вјетар, послије подне умјерен до јак из јужних смјерова, а увече и током ноћи на сјеверу ће дувати јак сјеверни вјетар.

Саво Минић

Република Српска

Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Највиша дневна температура ваздуха биће од 12 до 18 степени, а у вишим предјелима од шест степени Целзијусових, а минимална од један до седам, на југу до 10 степени Целзијусових.

У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а у појединим јужним дијеловима забиљежена је и слаба киша.

ILU-SKOLA-28082025

Друштво

Економија, право и трговина најпримамљивији ђацима у Српској

Температура измјерена у 13.00 часова: Бјелашница један, Калиновик, Соколац и Кнежево два, Хан Пијесак, Сребреница и Сарајево три, Шипово, Рудо, Вишеград и Мркоњић Град четири, Бугојно и Зеница пет, Рибник, Добој, Зворник, Србац, Бихаћ, Јајце, Ливно, Сански Мост и Тузла шест, Чемерно, Нови Град, Приједор и Бањалука седам, Гацко и Дрвар осам, Бијељина девет, Билећа 10, Требиње и Мостар 11 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

promjenljivo vrijeme

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каран: Само народ бира своје представнике

Република Српска

Каран: Само народ бира своје представнике

1 ч

0
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

Република Српска

Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева

1 ч

3
Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

Свијет

Фицо: Словачка разматра подношење тужбе

2 ч

0
Школа

Друштво

Економија, право и трговина најпримамљивији ђацима у Српској

2 ч

0

Више из рубрике

Школа

Друштво

Економија, право и трговина најпримамљивији ђацима у Српској

2 ч

0
Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

Друштво

Ђајић смијењен, ево ко ће бити нови директор УКЦ-а

5 ч

0
Мало познато правило Аранђеловдана: Зашто није свеједно ко сједи на челу трпезе

Друштво

Мало познато правило Аранђеловдана: Зашто није свеједно ко сједи на челу трпезе

6 ч

0
Кадети Полицијске академије и ученици Средње школе унутрашњих послова донирали крв

Друштво

Кадети Полицијске академије и ученици Средње школе унутрашњих послова донирали крв

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

31

Ево зашто никако не би требало сушити веш на радијатору

17

21

Додик: Желимо мир и стабилност, зато бирамо Карана

17

09

Роџер Федерер примљен у Кућу славних

17

05

Јавор: Спортска дворана у Омарској биће завршена за шест мјесеци

16

52

Остојић: Исплатом ПДВ-а Бијељини пао је једини изговор - град до петка да измири сва дуговања

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner