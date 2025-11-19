Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
19.11.2025
15:46
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује топлије и промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде.
Ујутро је могућа пролазна магла, док ће на југу и крајњем западу преовладавати облачно вријеме, уз повремену кишу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана постепено ће јачати југо, због чега се очекује вјетровито вријеме послије подне.
У вечерњим часовима на сјеверозападу се прогнозира јача киша, док ће током ноћи ка петку падавине јачати, уз пад температуре и сусњежицу и снијег у вишим предјелима на западу.
Дуваће слаб вјетар, послије подне умјерен до јак из јужних смјерова, а увече и током ноћи на сјеверу ће дувати јак сјеверни вјетар.
Република Српска
Република Српска на прољеће улаже у 300 километара путева
Највиша дневна температура ваздуха биће од 12 до 18 степени, а у вишим предјелима од шест степени Целзијусових, а минимална од један до седам, на југу до 10 степени Целзијусових.
У Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме, а у појединим јужним дијеловима забиљежена је и слаба киша.
Друштво
Економија, право и трговина најпримамљивији ђацима у Српској
Температура измјерена у 13.00 часова: Бјелашница један, Калиновик, Соколац и Кнежево два, Хан Пијесак, Сребреница и Сарајево три, Шипово, Рудо, Вишеград и Мркоњић Град четири, Бугојно и Зеница пет, Рибник, Добој, Зворник, Србац, Бихаћ, Јајце, Ливно, Сански Мост и Тузла шест, Чемерно, Нови Град, Приједор и Бањалука седам, Гацко и Дрвар осам, Бијељина девет, Билећа 10, Требиње и Мостар 11 степени Целзијусових.
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
17
31
17
21
17
09
17
05
16
52
Тренутно на програму