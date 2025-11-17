Logo
Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Завршен је Завршни мастерс у Торину, гдје је још једном титулу освојио Јаник Синер.

Италијан је славио против Карлоса Алкараза у великом финалу са 2:0, док је на тај начин постао и најмлађи играч којем је то пошло за руком.

Како је готово и с тим, потврђено је колико је ко зарадио у 2025. години од тениса.

Новак Ђоковић је у овој години успио да освоји два турнира и то оба из серије 250. Један у Женеви, а други у Атини, чиме је дошао до 101 трофеја у каријери, али се Новак може похвалити и тиме да је на сва четири Грен слем турнира играо бар у полуфиналу, подсјећа "Телеграф".

Ипак, тамо није успијевао да дође до трофеја, али је опет успио да дође до позамашне новчане награде у току године.

Новак Ђоковић је у 2025. години, закључно са 17. новембром зарадио од тениса укупно 5.140.175 долара! Он је тиме седми на свијету по заради, док су убједљиво на прва два мјеста Јаник Синер са 19.120.641 доларом, као и Карлос Алкараз са 18.803.427 долара.

Потом слиједи Александер Зверев са 6.060.174, те Тејлор Фриц (5.475.728), Феликс Оже Алијасим 5.262.350, те Алекс Де Минор са 5.241.711 долара.

