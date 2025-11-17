Колико је Ђоковић зарадио од тениса ове године

Извор:
Телеграф
17.11.2025
16:29
Коментари:0
Завршен је Завршни мастерс у Торину, гдје је још једном титулу освојио Јаник Синер.
Италијан је славио против Карлоса Алкараза у великом финалу са 2:0, док је на тај начин постао и најмлађи играч којем је то пошло за руком.
Ауто-мото
Ово је 7 знакова да вас механичар вара
Како је готово и с тим, потврђено је колико је ко зарадио у 2025. години од тениса.
Новак Ђоковић је у овој години успио да освоји два турнира и то оба из серије 250. Један у Женеви, а други у Атини, чиме је дошао до 101 трофеја у каријери, али се Новак може похвалити и тиме да је на сва четири Грен слем турнира играо бар у полуфиналу, подсјећа "Телеграф".
Ипак, тамо није успијевао да дође до трофеја, али је опет успио да дође до позамашне новчане награде у току године.
Новак Ђоковић је у 2025. години, закључно са 17. новембром зарадио од тениса укупно 5.140.175 долара! Он је тиме седми на свијету по заради, док су убједљиво на прва два мјеста Јаник Синер са 19.120.641 доларом, као и Карлос Алкараз са 18.803.427 долара.
Свијет
Глумица филмова за одрасле одсјекла главу мужу
Потом слиједи Александер Зверев са 6.060.174, те Тејлор Фриц (5.475.728), Феликс Оже Алијасим 5.262.350, те Алекс Де Минор са 5.241.711 долара.
If you thought the point difference between Sincaraz and the rest was massive... the prize money gap is GIGANTIC 😭— Oleg S. (@AnnaK_4ever) November 17, 2025
(These are figures before bonuses. ATP also never includes mixed doubles earnings and YEC alternates' fees in official prize money.) pic.twitter.com/mjpkFbiiQV
Најновије
Најчитаније
18
48
18
41
18
39
18
33
18
28
Тренутно на програму