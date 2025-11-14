Logo
Алкараз завршава годину као први тенисер на АТП листи

Извор:

Sputnjik

14.11.2025

14:32

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Seth Wenig

Шпански тенисер Карлос Алкараз победио је Италијана Лоренца Музетија резултатом 2:0 (6:4, 6:1) у трећем колу групне фазе Завршног АТП турнира у Торину. Меч је трајао сат и 24 минута.

И прије меча против Лоренца Музетија Карлос Алкараз је обезбиједио своје мјесто у полуфиналу Завршног турнира, али трећа побједа у Торину далеко је од безначајне за шпанског тенисера.

Алкараз је тријумфом освојио 600. АТП бод на Завршном турниру и тако дефинитивно стекао недостижну предност у односу на Јаника Синера у двобоју за пехар намијењен играчу који ће крај године дочекати на врху АТП листе.

Већ други пут у краткој каријери млади Шпанац ће Нову годину прославити као први рекет свијета. Претходно је 2022. испратио као званично најбољи тенисер планете.

Од Алкаразове победе профитирао је и Алекс де Минор. Аустралијанац је раније забиљежио свој први тријумф на Завршном турниру, а расплет другог меча у групи Џими Конорс погурао га је до полуфинала, такође првог у каријери. За Музетија и Фрица сезона је завршена.

Алкараз је први сет ријешио једним брејком и то у маратонском последњем гему. Играло се на разлику, четири пута је било 40:40, три пута је Музетија поен дијелио од резултата 5:5, али је на крају упорни Шпанац наплатио своју другу брејк лопту.

У другом сету се за све питао само један играч, Алкараз је ривалу препустио само гем.

Био је ово осми међусобни дуел Алкараза и Музетија и седма узастопна побједа шпанског тенисера, који не за за пораз од противника још од сусрета у финалу турнира у Хамбургу 2022. године, пише Спутњик.

Коментари (0)
