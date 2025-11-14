Logo
Како заштити одјећу од мољаца?

Извор:

Агенције

14.11.2025

14:24

Мољци можда изгледају безопасно, али могу проузроковати праву катастрофу у вашем ормару када почну гристи одјећу остављајући рупице на њој.

Њихове ларве посебно воле природне материјале попут вуне, кашмира, свиле и крзна, а штета се обично примијети тек када је већ касно. Срећом, постоје методе које могу спријечити овај проблем.

Par, ljubav

Занимљивости

Који хороскопски знак је ваш идеалан љубавни партнер?

Темељно чишћење ормара

Најважније је уклонити прашину и скривене ларве из сваког угла. Препоручује се потпуно пражњење ормара, детаљно усисавање и брисање свих површина.

Посебну пажњу треба обратити на тамне, неугледне дијелове ормара јер су то мјеста која мољци највише воле. Такође, пожељно је повремено повући вјешалице, протрести одјећу и прозрачити простор.

Правилно складиштење одјеће

Херметички затворене пластичне кутије или вакуумске вреће, посебно су битне за сезонске комаде. Природни материјали су најосјетљивији и стога их треба заштитити од контакта с прашином и влагом.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Ако НАТО нападне Русију, Москва ће одговорити свим расположивим средствима

Природни репеленти - мирисна баријера

Лаванда, рузмарин, ловоров лист, клинчић и цимет често се препоручују као учинковити, потпуно природни начини за одбијање мољаца. Могу се користити у малим платненим врећицама, блоковима или као етерична уља.

Третирање одјеће екстремним температурама

За одјећу која се не може прати, ефикасан трик који се често савјетује је замрзавање. Комад одјеће се стави у пластичну врећу и држи у замрзивачу на врло ниској температури отприлике двије седмице. За тканине које могу поднијети топлину, прање на вишим температурама такођер уништава јајашца и ларве.

Редовна контрола и рано откривање

Феромонске замке за мољце врло су корисне за надзор. Док привлаче само мужјаке, помажу вам да на вријеме уочите постојање проблема. Довољно је поставити једну замку у ормар или спаваћу собу и пратити да ли се појављују ухваћени мољци.

Sud cekic

Сцена

Осуђен Урош Ћертић, иде у затвор

Такође се препоручује провјеравање пресавијених комада, крајева, џепова и мјеста гдје се тканина преклапа јер управо ту се ларве најчешће скривају.

Чиста одјећа

Мољце највише привлачи прљавштина као што су: остаци зноја, масноћа или хране. Зато никада не спремајте одјећу без прања или хемијског чишћења, поготово ако је од вуне или кашмира. Чиста влакна су им далеко мање занимљива.

Простор око ормара

Чак и ако одржавате одјећу, мољци се понекад задрже у околним просторима. Редовно усисавање и чишћење околине смањује шансе да се поново појаве. Након усисавања, врећицу треба одмах извадити, завезати и изнијети ван куће.

