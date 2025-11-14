Како заштити одјећу од мољаца?

Извор:
Мољци можда изгледају безопасно, али могу проузроковати праву катастрофу у вашем ормару када почну гристи одјећу остављајући рупице на њој.
Њихове ларве посебно воле природне материјале попут вуне, кашмира, свиле и крзна, а штета се обично примијети тек када је већ касно. Срећом, постоје методе које могу спријечити овај проблем.
Најважније је уклонити прашину и скривене ларве из сваког угла. Препоручује се потпуно пражњење ормара, детаљно усисавање и брисање свих површина.
Посебну пажњу треба обратити на тамне, неугледне дијелове ормара јер су то мјеста која мољци највише воле. Такође, пожељно је повремено повући вјешалице, протрести одјећу и прозрачити простор.
Херметички затворене пластичне кутије или вакуумске вреће, посебно су битне за сезонске комаде. Природни материјали су најосјетљивији и стога их треба заштитити од контакта с прашином и влагом.
Лаванда, рузмарин, ловоров лист, клинчић и цимет често се препоручују као учинковити, потпуно природни начини за одбијање мољаца. Могу се користити у малим платненим врећицама, блоковима или као етерична уља.
За одјећу која се не може прати, ефикасан трик који се често савјетује је замрзавање. Комад одјеће се стави у пластичну врећу и држи у замрзивачу на врло ниској температури отприлике двије седмице. За тканине које могу поднијети топлину, прање на вишим температурама такођер уништава јајашца и ларве.
Феромонске замке за мољце врло су корисне за надзор. Док привлаче само мужјаке, помажу вам да на вријеме уочите постојање проблема. Довољно је поставити једну замку у ормар или спаваћу собу и пратити да ли се појављују ухваћени мољци.
Такође се препоручује провјеравање пресавијених комада, крајева, џепова и мјеста гдје се тканина преклапа јер управо ту се ларве најчешће скривају.
Мољце највише привлачи прљавштина као што су: остаци зноја, масноћа или хране. Зато никада не спремајте одјећу без прања или хемијског чишћења, поготово ако је од вуне или кашмира. Чиста влакна су им далеко мање занимљива.
Чак и ако одржавате одјећу, мољци се понекад задрже у околним просторима. Редовно усисавање и чишћење околине смањује шансе да се поново појаве. Након усисавања, врећицу треба одмах извадити, завезати и изнијети ван куће.
