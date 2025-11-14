Logo
Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Извор:

Крстарица

14.11.2025

09:49

Фото: Pixabay

Ако сте се некад питали које биљке треба садити у новембру, баштовански гуруи су за BBC Gardener’s World рекли да би лук, љутику и бијели лук управо сада требало садити.

Лук је, кажу, „свестрани усјев“ који се лако узгаја и у којем се може уживати током цијеле године. За ову културу стручњаци савјетују садњу сада или у прољеће из малих сетова умјесто сјемена.

„Садите их у јесен или прољеће, на размаку од 10-15 цм у добро припремљено, плодно земљиште које задржава влагу на пуном сунцу. Очистите подручје од корова и воде у сушним периодима. Берите лук када је довољно велик за јело или када листови посмеђе и почну да вену“, савјетују они.

Лук

Да бисте се бринули о вашим усјевима лука, добра је идеја да покријете кревете хортикултурном вуном како бисте спријечили да птице долете. Такође би требало да очистите знаке трулежи, укључујући смеђе мрље и сиву буђ, као и опуштене жуте листове који указују на ларве лукове муве.

„Лук засађен у јесен, из сјемена, спреман је за бербу од раног љета. Лук засађен у прољеће, гајен из сјемена, спреман је за бербу од касног љета. Никада не берите лук прије него што му листови пожуте и престану да расту.“

Шалот (Љутика)

Љутика је још једна култура која се лако узгаја и одлична је за разна јела јер има много блажи укус од лука. Да бисте обезбиједили најбољи усјев, држите љутику у влажном, али добро дренираном земљишту и заливајте је у сувим условима како бисте спријечили коров.

Gardener’s World каже: „Јесење садње ће вам дати раније, јаче усјеве. И љутика воли сунце и плодно тло које задржава влагу, идеално са пуно добро иструлиле органске материје, као што је баштенски компост…”

„Разбијте земљу да разбијете велике грудве. Размакните своје луковице, које производе више луковица, на удаљености од 15-20 центиметара. Оставите 30 центиметара између редова. Покријте га вуном или мрежом да спријечите птице да чупају луковице“, савјетују даље.

Бијели лук

С друге стране, бијели лук је незаобилазна арома за широк избор јела која ће сигурно обогатити вашу кухињску палету. Бијели лук се обично сади у јесен или рану зиму, што новембар чини идеалним временом за садњу.

Посадите луковице бијелог лука директно у земљу или их посадите у мале саксије или модуле ако имате тешко земљиште. Бијели лук се такође може узгајати за жетву у великој посуди.

Увјерите се да је тло очишћено од било каквих претходних усјева и корова. Компост домаћег ђубрива треба укопати и изграбуљати, а луковице поставити на 15 сантиметара са 30 сантиметара између редова. Опет, хортикултурно руно је идеално за спречавање птица да дођу до биљке, преноси Миррор.

Бијели лук не треба много његе. Gardener’s World препоручује: „Редовно заливајте у прољеће и рано љето, али га смањите када видите да лишће постаје жуто – то је знак да луковице сазријевају. Уклоните коров између биљака да бисте смањили конкуренцију за воду и хранљиве материје.“

