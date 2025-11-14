Данас обавезно изговорите ову молитву за здравље

Извор:
Стил Курир
14.11.2025
09:13
Коментари:0
Свети Врачи Козма и Дамјан се празнују свечано код нас, док многа домаћинства овај празник слави као крсну славу. Пошто Свети Врачи падају у петак, ове године се пости на уљу.
Свети Врачи обиљежавају се с увјерењем да ће Бог сачувати људе од болести и одржати их здравим и способним за рад током цијеле године.
Регион
Комби слетио са пута, путници побјегли прије доласка полиције
Болесници се завјетују Светим Врачима да ће их посебно поштовати и светковати уколико оздраве, а у народу постоји вјеровање да је на овај празник није добро радити тешке физичке послове, посебно не на великим висинама. Такође, не би требало да се без пријеке потребе излази из куће.
Овај празник се слави и као заштита од удара грома.
Не слави га само Црква и поједине породице као кућну славу јер Љекарска комора Србије је 2007. године и званично прогласила тај дан својом славом.
Према предању, светитељи су помагали и лијечили не тражећи за узврат ништа "ради добитка и богаћења, већ Бога ради" па су у народу познати као "свети бесребреници".
"Свети Козма и Дамјан, браћа по тијелу, родом из Азије, сијали су добрим дјелима, па добише од Бога дар исцјељења и дароваше здравље и душама и тијелима лијечећи сваку слабост и сваку немоћ", записао је владика Николај Велимировић.
Здравље
Током хладних мјесеци уморнији сте него иначе? Постоји разлог за то
Записано је, такође, да је "Козма љуто замјерио Дамјану када је од Паладије, жене коју су излијечили од тешке болести, узео три јајета и да је чак тражио да га по смрти не сахране поред брата".
Послије смрти светитеља, сахрањени су заједно у мјесту Фереману сходно откровењу Божјем, те остадоше чудотворци како за живота, тако и послије смрти.
Народ је наставио да их призива у болести и невољи и до данас.
Светитељи Козма и Дамјан представљени су на иконама и фрескама у средњевјековној одјећи, са ковчежићима у којима су носили лијекове, а једна од најпознатијих фресака са ликовима светих Козме и Дамјана налази се у Пећкој Патријаршији.
Свијет
Смртна казна у САД због отмице и убиства дјевојчице: Погубљен бивши маринац
"К вама, свети бесребреници и чудотворци Козмо и Дамјане, као брзим помоћницима и топлим молитвеницима за спасење наше, кољена преклонивши, притичемо и, клањајући се, усрдно вапимо: не презрите мољења нас грешних и немоћних, који смо у многа безакоња запали и свакога дана и часа сагрешујемо. Умолите Господа да нама, недостојним слугама Својим, подари велика и обилна милосрђа Своја.
Избавите нас од сваке патње и болести, јер сте од Господа и Спаса нашега Исуса Христа примили изобилну благодат исцјељења, ради чврсте вјере, бесплатног лијечења и мученичке кончине ваше. Услишите нас који се молимо и богоугодним посредништвом вашим измолите код Христа Бога православним управитељима здравље, благостање, спасење, побједу над непријатељима и благослов Божји.
Опет се клањајући, усрдно молимо да нам од Господа испросите све што је од користи у овом привременом животу, а посебно што је потребно за вјечно спасење, да се удостојимо да молитвама вашим добијемо хришћански крај, без болести, непостидан, миран, и да се избавимо од превара ђаволских и вјечних мука, да насљедници безграничног и блаженог Царства Небеског будемо.
Регион
Вирус се убрзано шири, више од 1.000 обољелих
А ви, угодници Божји, не престајте да се молите за оне који вам са вјером приступају; чак и ако, по мноштву гријехова својих, нисмо достојни милосрђа вашег, будући истински подражаваоци човјекољубља Божјег, учините да донесемо род достојан покајања и у вјечни покој стигнемо, хвалећи и благосиљајући дивног у светима Својим Господа и Бога и Спаса нашега Исуса Христа и Пречисту Мајку Његову, и вашу топлу заштиту, сада и увијек и у вијекове вијекова."
Амин.
Најновије
Најчитаније
12
05
12
04
11
59
11
59
11
52
Тренутно на програму