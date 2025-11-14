Стотине грађана протестује због прегаженог пса

14.11.2025
08:32
Коментари:0
Стотине становника Софије окупило се синоћ на протесту испред улаза у поликлинику Војномедицинске академије, захтијевајући оштрије казне за злостављаче животиња након што је пас Маја прегажен аутомобилом.
Повод за протест под називом "Правда за Мају" била је несрећа у насељу Разсадника, гдје је возач, љекар Ненад Цоневски, излазећи из гараже, прегазио пса који је касније морао да буде еутаназиран због тешких повреда, пише Новините.
Војномедицинска академија раније ове недјеље је саопштила да је привремено забранила љекару Ненаду Цоневском, запосленом у тој установи и умијешаном у случај, обављање дужности док се околности не разјасне, уз поруку да неће да толеришу ниједан "облик агресије".
Учесници протеста затражили су да Цоневски буде трајно смијењен.
- Цоневски је оптужен за изазивање смрти пса, а одређена му је кауција од 2.500 евра - рекао је директор Државног одјељења за унутрашње послове, главни комесар Љубомир Николов и демантовао гласине да је 29-годишњи Цоневски напустио Бугарску.
Несрећа је снимљена безбедносном камером 9. новембра и на њој је приказан пас како лежи на тротоару док је Цоневски излазио из гараже, видио животињу испод гума, али је ипак прешао преко ње и оставио је на улици, истичу медији.
