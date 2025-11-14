Logo
Large banner

Стотине грађана протестује због прегаженог пса

14.11.2025

08:32

Коментари:

0
Стотине грађана протестује због прегаженог пса
Фото: Pixabay

Стотине становника Софије окупило се синоћ на протесту испред улаза у поликлинику Војномедицинске академије, захтијевајући оштрије казне за злостављаче животиња након што је пас Маја прегажен аутомобилом.

Повод за протест под називом "Правда за Мају" била је несрећа у насељу Разсадника, гдје је возач, љекар Ненад Цоневски, излазећи из гараже, прегазио пса који је касније морао да буде еутаназиран због тешких повреда, пише Новините.

Војномедицинска академија раније ове недјеље је саопштила да је привремено забранила љекару Ненаду Цоневском, запосленом у тој установи и умијешаном у случај, обављање дужности док се околности не разјасне, уз поруку да неће да толеришу ниједан "облик агресије".

Полиција Србија

Хроника

Тијело жене пронађено у згради

Учесници протеста затражили су да Цоневски буде трајно смијењен.

- Цоневски је оптужен за изазивање смрти пса, а одређена му је кауција од 2.500 евра - рекао је директор Државног одјељења за унутрашње послове, главни комесар Љубомир Николов и демантовао гласине да је 29-годишњи Цоневски напустио Бугарску.

Несрећа је снимљена безбедносном камером 9. новембра и на њој је приказан пас како лежи на тротоару док је Цоневски излазио из гараже, видио животињу испод гума, али је ипак прешао преко ње и оставио је на улици, истичу медији.

Подијели:

Тагови:

pas

Sofija

protest

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

Свијет

Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

3 ч

0
Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Свијет

Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

3 ч

0
ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Свијет

ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

3 ч

0
Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Свијет

Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Минић: Сајам показује да Република Српска има производе које извози

12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner