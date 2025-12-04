Хрватска: Антифашизам као једини одговор на фашизам?

Аутор:Зорица Петковић
Када имате у држави изражено десничарење, величање усташтва, говор мржње, нетрпељивост, искључивост, укратко фашизам - једини одговор на све наведено је антифашизам. То су поручили учесници протеста у четири града Хрватске.
"Уједињени смо против фашизма јер је дио нас рођен након рата ,а ипак осјећамо његове посљедице", рекла је Маја Османчевић, члан иницијативе "Уједињени против фашизма“ и додала:
"Уједињени смо против фашизма јер насиље према неистомишљеницима мора стати".
Ипак насиље ријетко када бива заустављено ватреним говорима. Епилог - гађање црвеном бојом, провокације и окршаји са полицијом.
Хрватска дефинитивно иде у смјеру који није прогресиван, чим су јој овакви протести нужни. Антифашизам је уписан у Устав Републике Хрватске и изједначавати антифашизам као наратив који би водио ка новој Југославији је погрешно, сматра Виктор Готовац политички коментатор и професор загребачког Правног факултета.
"Антифашизам свакако не треба доводити у везу са некаквом југоносталгијом она то није. Антифашизам постоји у цијелој Европи, хоће ли неко рећи да је Европа настала на југоносталгији, није. То је један вриједносни суд уткан у хрватском уставу, а хрватски устав говори говори о слободама и правима грађана , то је вриједност антифашизма. Гласна мањина заправо провоцира, они не схватају да руше темеље државе у коју се заклињу“, каже Виктор Готовац, политички коментатор.
Одавно се претјерало са десничарском реториком и изражавањем љубави према Анти Павелићу, то што се деценијама преноси на младе, сада се вратило као бумеранг.
Овакви протести уливају наду да је хрватско друштво спремно да се обрачуна са ревизионизмом и врати на универзалне вриједности, јер боље је да ураде то сами него да их Срби и сви остали за то оправдано прозивају, каже Саво Штрбац, директор Веритаса.
"Даје некакву наду ето буде се и медији у Европи који осуђују то, мислим да сам ноћас читао некакве аустријске медије који су врло добро дали анализу у Хрватској једну критику тог друштва да су скренули баш од Томпсоновог концерта да су сад постали ревизионисти прави тог фашизма", истиче Саво Штрбац, директор Документационо- информационог центра "Веритас".
Милановић и Пленковић потичу из комунистичких, партизанских породица и као љевичаре их је каже Штрбац и и доживљавао. Требало би што прије да се одреде и заузму конкретне ставове.
"Да неће Пленковић као сад у задње вријеме , говорити „ Па коме сметају те три ријечи- 'За дом спремни?!', које сада Томпсом на свим концертима узвикује , јер као то су само три ријечи. Јасно је да се то тако не може схватити. Под тим покличем су страдали Срби, Јевреји, Роми па и антифашисти, Хрвати по националности", каже Штрбац.
Позив Иницијативе за Хрватску без насиља неки нису чули или нису разумјели. Важно је да се Хрватска са фашизмом суочила и супротставила му се, јер и то даје трачак наде, сматрају наши саговорници.
