Logo
Large banner

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

Извор:

Аваз

04.12.2025

16:42

Коментари:

0
Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

Купци једне пекаре у Подгорици остали су у шоку након што су у буреку пронашли зихернадлу.

На Инстаграм страници "Подгорички времеплов" објављена је фотографија бурека из којег јасно вири зихернадла. Један од пратилаца популарне странице тврди да је зихернадлу пронашао у тесту.

hitna pomoc srbija1

Сцена

Милош Обреновић доживио мождани удар

"Јавио се пратилац са необичним и веома опасним 'додатком' у буреку", наводи се уз фотографију.

Истичу да је бурек купљен у једној од пекара у Подгорици, али име локала није објављено.

"Водите рачуна, и ви као радње и ми као купци, како би се избјегле непријатне и потенцијално опасне ситуације", додаје се у објави уз навод да је случај пријављен инспекцији.

Поједини пратиоци сумњају да је неко можда подметнуо зихернадлу у бурек, док други истичу да се у храни свашта може пронаћи – од длаке до дијелова глодара.

Кочани-суђење-04122025

Регион

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Корисници Инстаграма додали су и коментаре:

"Само тамо гдје ви спремате храну можете све услове да контролишете".

Неки су се нашалили па поручили да бурек са зихернадлом "није бурек него пита".

"Оставили умјесто чачкалице, да имате после да прочачкате зубе", "Мора да се уноси гвожђе у организам, на овај или онај начин", били су неки од духовитих коментара.

Подијели:

Тагови:

burek

pita

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Минић са Савезом синдиката

Друштво

За који износ ће бити повећане плате у образовању и култури

3 ч

8
Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

Свијет

Кремљ о Путиновој посјети: Индија је наш привилеговани стратешки партнер

3 ч

0
Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

Сцена

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана

3 ч

0
Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

Здравље

Истраживање открива ризике кориштења телефона код дјеце млађе од 13 година

3 ч

0

Више из рубрике

Кочани суђење

Регион

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

3 ч

0
Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

Регион

Хрватски историчар у Сабору: "Реците то, усташки режим је починио геноцид над Србима, забраните ЗДС"

7 ч

0
Полицајцу нападнутом у Сплиту се боре за живот: Избоден на крају смјене на послу

Регион

Полицајцу нападнутом у Сплиту се боре за живот: Избоден на крају смјене на послу

8 ч

0
У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Регион

У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

00

Радница пријавила несвакидашњу превару: Одиграо тикете, па није хтио платити

19

56

У аутомобилу пронађено тијело мушкарца

19

49

Легенде на мечу Игокее и Зенита: Хријапа, Моња, Антић у првом реду

19

42

Путин: Запад манипулише јавним мњењем

19

41

Ухапшени преваранти са ТикТок-а: Лажно се представљали, па на превару узимали паре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner