Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

Извор:
Аваз
04.12.2025
16:42
Коментари:0
Купци једне пекаре у Подгорици остали су у шоку након што су у буреку пронашли зихернадлу.
На Инстаграм страници "Подгорички времеплов" објављена је фотографија бурека из којег јасно вири зихернадла. Један од пратилаца популарне странице тврди да је зихернадлу пронашао у тесту.
Сцена
Милош Обреновић доживио мождани удар
"Јавио се пратилац са необичним и веома опасним 'додатком' у буреку", наводи се уз фотографију.
Истичу да је бурек купљен у једној од пекара у Подгорици, али име локала није објављено.
"Водите рачуна, и ви као радње и ми као купци, како би се избјегле непријатне и потенцијално опасне ситуације", додаје се у објави уз навод да је случај пријављен инспекцији.
Поједини пратиоци сумњају да је неко можда подметнуо зихернадлу у бурек, док други истичу да се у храни свашта може пронаћи – од длаке до дијелова глодара.
Регион
Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе
Корисници Инстаграма додали су и коментаре:
"Само тамо гдје ви спремате храну можете све услове да контролишете".
Неки су се нашалили па поручили да бурек са зихернадлом "није бурек него пита".
"Оставили умјесто чачкалице, да имате после да прочачкате зубе", "Мора да се уноси гвожђе у организам, на овај или онај начин", били су неки од духовитих коментара.
Друштво
3 ч8
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Здравље
3 ч0
Регион
3 ч0
Регион
7 ч0
Регион
8 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
00
19
56
19
49
19
42
19
41
Тренутно на програму