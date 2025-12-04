Logo
Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

Танјуг

04.12.2025

16:25

Кочани суђење
Фото: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

У Скопљу је данас настављено суђење оптуженима за пожар у кочанској дискотеци Пулс, када су смртно страдале 63 претежно младе особе, а око 200 их је било повријеђено.

Оптужницом је обухваћено 37 људи, укључујући бивше градоначелнике и раднике обезбјеђења.

Бивши градоначелници Кочана, Ратко Димитровски, Николчо Илиев и Љупчо Папазов, негирали су кривицу, устврдивши да локална самоуправа није имала надлежност над дискотеком, а Ратко Димитровски је рекао да је још 2012. године тражио да се не изда дозвола за рад објекта.

Одбрана припадника обезбјеђења, укључујући Лазара Захаријева из агенције Рубикон, представила је свог брањеника као хероја који је спасао преко 70 људи, иако је и сам задобио повреде.

Они тврде да није постојао писани уговор о физичком обезбјеђењу и да Захаријев није био одговоран за систем обезбјеђења нити за спречавање уношења пиротехнике.

У оптужници написаној на 166 страница наводи се низ систематских пропуста, неактивности и корупције, а трагедију описују као предвидљиву катастрофу.

Оптужени грађевински инспектори, Огњан Георгиев, Љупчо Стаменков и Николчо Гоцев, рекли су да нису могли да реагују без извјештаја или налога за инспекцију.

Суђење се одржава у судници скопског затвора Идризово, којим предсједава судија Дијана Груевска Илиевска, а сљедеће рочиште заказано је за 10. децембар.

Родитељи жртава, који траже правду, данас су дочекали оптужене транспарентом са фотографијама погинулих и поруком "63 сјенке ће вас пратити - сваки поглед захтијева правду", пренијели су скопски медији.

Кочани пожар

