Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

Извор:

АТВ

04.12.2025

15:48

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Основни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор особи чији су иницијали Б.Д. /71/ из Требиња осумњиченом за обљубу три дјетета млађа од 15 година.

Из требињског Окружног јавног тужилаштва саопштено је да је Суд уважио приједлог тог тужилаштва одредивши осумњиченом притвор, који може трајати најдуже мјесец дана, почев од 2. децембра.

снијег пахуље

Друштво

У овим дијеловима се очекује снијег за викенд

У саопштењу се подсјећа да је требињски Основни суд уважио приједлоге Тужилаштва и продужио притворе за лица Р.П. и С.В, оба из Требиња, осумњичена за кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, као и за лице А.В. из истог града коме је због истог дјела одређен једномјесечни притвор.

Из требињског Окружног јавног тужилаштва прије два дана саопштено је да је лице Б.Д. осумњичено за обљубу више малољетних лица млађих од 15 година, и то од 2024. до 2025. године.

Policija rs

Хроника

Хапшење у Требињу: Мушкарац осумњичен за обљубу више малољетне дјеце

Из Тужилаштва је наведено и да је за кривично дјело обљуба дјетета млађег од 15 година прописана казна од једне до осам година затвора.

Требиње

Једномјесечни притвор

obljuba djeteta

16

48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

16

42

Купио бурек па алармирао инспекцију због опасности коју је нашао у њему

16

34

Сијарто: Брисел није успио да стабилизује Балкан

16

27

Милош Обреновић доживио мождани удар

16

25

Бивши градоначелници Кочана одбацили кривицу за пожар у дискотеци у којем су страдале 63 особе

