Једномјесечни притвор осумњиченом за обљубу три дјетета у Требињу

Основни суд у Требињу одредио је једномјесечни притвор особи чији су иницијали Б.Д. /71/ из Требиња осумњиченом за обљубу три дјетета млађа од 15 година.
Из требињског Окружног јавног тужилаштва саопштено је да је Суд уважио приједлог тог тужилаштва одредивши осумњиченом притвор, који може трајати најдуже мјесец дана, почев од 2. децембра.
У саопштењу се подсјећа да је требињски Основни суд уважио приједлоге Тужилаштва и продужио притворе за лица Р.П. и С.В, оба из Требиња, осумњичена за кривично дјело искориштавање дјеце за порнографију, као и за лице А.В. из истог града коме је због истог дјела одређен једномјесечни притвор.
Из требињског Окружног јавног тужилаштва прије два дана саопштено је да је лице Б.Д. осумњичено за обљубу више малољетних лица млађих од 15 година, и то од 2024. до 2025. године.
Из Тужилаштва је наведено и да је за кривично дјело обљуба дјетета млађег од 15 година прописана казна од једне до осам година затвора.
