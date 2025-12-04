Logo
Федерика Могерини поднијела оставку

Федерика Могерини поднијела оставку
Фото: Youtube / Printscreen / Sky News

Федерика Могерини, бивши високи представник ЕУ за спољну политику, поднијела је оставку на функцију ректора Колеџ оф Јуроп након што се нашла под истрагом због сумњи на наводно фаворизовање у програмима дипломатске обуке које је ЕУ финансирала.

"У складу с највећом строгошћу и коректношћу с којом сам увијек обављала своје дужности, данас сам одлучила поднијети оставку на мјесто ректора", навела је Могерини у саопштењу након састанка Извршног одбора Колеџа одржаног данас, преноси "Еурактив".

novac evri

Занимљивости

Сутра стиже небески феномен који се дешава једном у 15 година: Овим знаковима доноси новац

Ова изјава услиједила је дан након што је високи званичник ЕУ Стефано Санино саопштио да ће се повући крајем децембра, како је прво објавио "Еурактив", након што је и он именован као сумњичени у истој истрази. Он је шеф Генералне дирекције Европске комисије за Блиски исток, Сјеверну Африку и Залив.

Истрага коју води европски тужилац фокусирана је на једногодишњи уговор додијељен поменутом Колеџу у оквиру тендера за покретање нове академије за обуку младих националних дипломата и службеника ЕУ за будуће улоге у представљању Европе у иностранству.

Тужиоци сумњају да су 2021–2022. Колеџ и дипломатска служба ЕУ могли сарађивати на незаконитом усмјеравању средстава ЕУ ка пројекту, укључујући наводно давање Колеџу унапријед информација о тендеру. Тендер је био формално отворен универзитетима широм Европе.

prodavnica market

Економија

'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

Могерини се и даље сматра невином док истрага траје.

"Имам пуно повјерење у правосудни систем и вјерујем да ће се утврдити исправност поступања Колеџа - објавила је Могерини у саопштењу након што је пуштена из притвора, додајући да ће пружити 'пуну сарадњу надлежним органима'."

Могерини је обављала дужност ректора Колеџа од 2020. године. Такође је 2022. преузела улогу директора дипломатске академије — позиције коју су владе ЕУ трајно успоставиле 2024. године и финансирале са 1,7 милиона евра годишње.

