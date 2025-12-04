'Убица цијена' стиже у комшилук до прољећа

Извор:
АТВ
04.12.2025
15:18
До прољећа би у Хрватској могле бити отворене прве три трговине холандског дисконтера "Action" којег зову ‘убицом цијена‘, пише "Даница.хр".
Ријеч је о ланцу с непрехрамбеним асортиманом који има више од 3.000 продаваоница у 13 земаља, а нуди више од 6.000 производа, од којих су двије трећине јефтиније од два евра.
Углавном продају производе за личну његу, играчке, средства за чишћење, програме уради сам и разни алат, мултимедију.
Први корак према уласку на хрватско тржиште било је запошљавање шефова пословница и њихових замјеника на три одабране локације: Сесвете, Иванец и Лабин.
"Action" тамо, према незваничним информацијама, улази у постојеће ритејл паркове, што значи да ће процес отварања ићи брзо.
"Action" истовремено тражи и атрактивне локације за закуп у центрима већих градова. То значи да им примарни циљ није гринфилд инвестиција у објекте, већ улазак у постојеће.
Прича се да им је циљ у првој години отворити барем десетак трговина широм Хрватске. За сада траже простор у склопу постојећих шопинг-центара. "Action" ће у Хрватској бити израван конкурент трговачким ланцима Пепко, Теди, КиК, дијелом и Певексу, закључује "Даница.хр".
