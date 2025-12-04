Џорџина објавила фотографије са породичног путовања, пратиоци одушевљени

Извор:
Џорџина Родригез, вјереница Кристијана Роналда , поново је обрадовала својих скоро 72 милиона пратилаца на Инстаграму. Подјелила је серију фотографија са луксузног породичног одмора у којем ужива са фудбалском звијездом и њиховом дјецом.
Породица ужива у одмору
Џорџина (31) је посебно привукла пажњу фотографијом на којој је у црвеном бикинију на плажи, позирајући у скоку. Такође је објавила бројне фотографије њихове дјеце како уживају у играма и воденим активностима, док је њен партнер Роналдо „ухваћен“ у теретани, још једном доказавши да за њега нема одмора.
Серија фотографија укључује неколико селфија и сцена са луксузног одмора. Уз објаву је написала дирљиву поруку: „Живим живот, сањам снове и вјечно сам захвална Богу, чија ме љубав води, одржава и инспирише.“
Људи су одушевљени
Њене фотографије су изазвале лавину реакција на мрежи, а пратиоци су изразили своје одушевљење у коментарима. „Кристијано је срећан човек“, написао је један обожавалац. „Породица из снова“, додао је други. „О Боже, она је права богиња“, био је само један коментар, док је други корисник рекао: „Породица је увијек најважнија ствар, пољупци за Ђија.“
