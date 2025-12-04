Logo
Канје Вест оптужио Ким да је лажирала пљачку у Паризу за гледаност своје ријалити емисије

04.12.2025

11:57

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Evan Agostini

Америчка ријалити звијезда Ким Кардашијан поново се суочила са траумом која јој се догодила 2016. године, откривајући у најновијој епизоди ријалити серије ''Кардашијани“ да ју је њен тадашњи муж, Канје Вест, оптужио да је измислила цијели инцидент.

Током емисије, Ким је описала тренутке када је осјетила невјерицу од некога ко јој је близак.

''Мој бивши муж је рекао: 'Лажирала си пљачку за ТВ емисију', пред свима. Био је то убод у срце“, рекла је кроз сузе.

кардашијан ким

Сцена

Нећете вјеровати како су сестре Кардашијан изгледале прије славе

Додала је: ''Помисао да ти неко не би вјеровао - неко толико близак теби, ко би требало да те познаје и зна колико је то утицало на твој живот - заиста ме је узнемирило. Ти не знаш ко сам ја.“

Пљачка се догодила у октобру 2016. године, док су Ким и Канје били у браку. Иако репер није био присутан у Паризу, вијест га је затекла током наступа у Њујорку, што је довело до наглог прекида концерта због, како је објаснио публици, ''породичне хитне ситуације“. Одмах након што се Ким вратила у Сједињене Државе, Канје је пожурио да јој пружи подршку.

Током пљачке, Ким је била везана и опљачкана уз пријетњу пиштољем, а лопови су однијели накит вриједан више од 10 милиона долара.

Ким Кардашијан-17112025

Сцена

Ким Кардашијан грцала у сузама због овога: Осјећам се као да ће ми мозак експлодирати

Скоро десет година касније, Кардашијан је добила прилику да се суочи са својим нападачима на суђењу.

''Коначно сам могла да одем на суђење, да се суочим са овим људима и да чујем њихова свједочења и извињења. Жељела сам да кажем, гледајте, људи, било је стварно. Срећна сам што је готово“, додала је кроз сузе.

Подсјетимо се да је суд у Паризу осудио већину оптужених за пљачку Ким Кардашијан. Осам особа је проглашено кривим за крађу накита вриједног неколико милиона долара, док су двије особе ослобођене. Један од оптужених је потпуно ослобођен, док је други осуђен због употребе оружја, што није директно повезано са нападом на Кардашијан, преноси Кликс.

Коментари (0)
