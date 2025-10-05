Logo

Ким Кардашијан у сузама открива да је неко из њене околине наручио да је убију

Извор:

Курир

05.10.2025

21:44

Коментари:

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Фото: Tanjug

У новој сезони породичног ријалитија, популарна старлета открива шокантне тврдње.

У трејлеру за нову сезону ‘The Kardashians’, Ким Кардашијан открива застрашујуће искуство. Према њеним ријечима, приватни истражитељи открили су да је неко веома близак њој наручио њено убиство.

Сцене у трејлеру прате сирене, шокиране реакције породице, а Кендал Џенер коментарише како су сви на ивици живаца, а Кајли додаје:

"Чула сам кораке како улазе у моју собу.“

kanje vest bjanka censori1

Сцена

Вест открио да га је Бјанка Ћенсори оставила: Ускочила је у аутомобил и побјегла

Ким признаје да је била ужасно уплашена, а у једној сцени, плачући, каже:

"Срећна сам што је готово.“

Повратак у Париз и суђење за пљачку

Нова сезона такође пружа увид у суђење за пљачку у Паризу 2016., када је Ким опљачкана и изгубила накит вриједан више милиона долара. Док су се припремале за суђење, Крис Џенер питала је Ким:

kanje vest bjanka censori

Сцена

Потпуно гола: Кање Вест објавио експлицитну фотографију Бјанке

"Мислиш ли да бисмо стварно требале ући тамо са свим дијамантима на себи?“

Ким је одлучно одговорила:

"Желим бити оно што желим бити.“

На суђењу, Ким је свједочила да је мислила да ће бити убијена и силована, а након пресуде захвалила је француским властима за реакцију и описала догађај као једно од најстрашнијих искустава у свом животу. Због трауме годинама је избјегавала ношење накита и повратак у Париз, који је први пут посјетила тек 2018. године.

(Курир)

Подијели:

Таг:

Kim Kardašijan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Меган Маркл се враћа на мале екране: Наводно јој у свему помажу Кардашијанке

Сцена

Меган Маркл се враћа на мале екране: Наводно јој у свему помажу Кардашијанке

2 д

0
Ријалити звијезда Ким Кардашијан

Сцена

Кардашијанка открила своје тајне за ''убитачно'' тијело

1 седм

0
Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

Сцена

Ријалити звијезда драстично промијенила имиџ

1 седм

0
Тенисер Карлос Алкараз у вези са лажном Кардашијан

Тенис

Тенисер Карлос Алкараз у вези са лажном Кардашијан

3 седм

0

Више из рубрике

Преминуо син Тине Тарнер

Сцена

Преминуо син Тине Тарнер

2 ч

0
Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

Сцена

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

5 ч

0
Једна од најпожељнијих глумица има момка?

Сцена

Једна од најпожељнијих глумица има момка?

7 ч

0
Теодора Џехверовић, пјевачица

Сцена

Теодора Џехверовић се скинула, коментари не престају

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Опрез у Торину уништио дерби

22

01

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

21

56

Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

21

54

Борац славио у Приједору

21

50

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner