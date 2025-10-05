Ким Кардашијан у сузама открива да је неко из њене околине наручио да је убију

Извор:
Курир
05.10.2025
21:44
Коментари:0
У новој сезони породичног ријалитија, популарна старлета открива шокантне тврдње.
У трејлеру за нову сезону ‘The Kardashians’, Ким Кардашијан открива застрашујуће искуство. Према њеним ријечима, приватни истражитељи открили су да је неко веома близак њој наручио њено убиство.
Сцене у трејлеру прате сирене, шокиране реакције породице, а Кендал Џенер коментарише како су сви на ивици живаца, а Кајли додаје:
"Чула сам кораке како улазе у моју собу.“
Ким признаје да је била ужасно уплашена, а у једној сцени, плачући, каже:
"Срећна сам што је готово.“
Нова сезона такође пружа увид у суђење за пљачку у Паризу 2016., када је Ким опљачкана и изгубила накит вриједан више милиона долара. Док су се припремале за суђење, Крис Џенер питала је Ким:
"Мислиш ли да бисмо стварно требале ући тамо са свим дијамантима на себи?“
Ким је одлучно одговорила:
"Желим бити оно што желим бити.“
На суђењу, Ким је свједочила да је мислила да ће бити убијена и силована, а након пресуде захвалила је француским властима за реакцију и описала догађај као једно од најстрашнијих искустава у свом животу. Због трауме годинама је избјегавала ношење накита и повратак у Париз, који је први пут посјетила тек 2018. године.
(Курир)
