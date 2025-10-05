Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

05.10.2025
18:01
Коментари:0
Јуди Пинеда из Колумбије провела је осам година као искушеница у манастиру. Умјесто да цијели свој живот посвети Богу одлучила је да окрене кормило и изабрала неочекивани нови животни смисао и посао.
уди је од малена васпитана строго конзервативно са акцентом да је духовни дио живота најважнији за њено одрастање и ставове. Тако је већ као дијете била редовно вођена у манастире, а већ са 10 година је жељела да буде монахиња, када је постала пунољетна она је то и учинила. Након осам година живота у манастиру, Јуди је направила заокрет од 180 степени у свом животу и постала глумица у филмовима за одрасле.
– То је једино за шта сам знала од малена и то сам жељела. Била сам опатица осам година јер сам била сигурна да сам на правом путу – рекла је.
Јуди је била задовољна својим позивом све док се није заљубила у свог наставника и убрзо потом је схватила да не жели цијели живот да посвети Богу. Послије неколико послова у маркетингу за велике компаније из радозналости се бавила моделингом, а чак је и у једном тренутку била пјевачица. Након једног кастинга Хуан Бустост, менаџер за моделе који позирају у доњем вешу преко веб камере, понудио јој је посао у по*но индустрији.
– Прво сам се осјећала лоше због тога, али сад сам потпуно ок. Више немам кривицу на леђима кад одем у цркву. Сваког петка сам на молитви у цркви и недјељом на црквеној миси”.
Јуди је рекла да јој је свештеник у њеној парохији савјетовао да се не бави свлачењем за интернет воајере, али она је ипак одлучила да јој је то добра прилика за велики новац и да не ради ништа лоше.
Она сматра да је њен посао “пристојан и уметнички”.
