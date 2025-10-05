Logo

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

05.10.2025

18:01

Коментари:

0
Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле
Фото: YUDYPINEDA6/TIKTOK/SCREENSHOT

Јуди Пинеда из Колумбије провела је осам година као искушеница у манастиру. Умјесто да цијели свој живот посвети Богу одлучила је да окрене кормило и изабрала неочекивани нови животни смисао и посао.

уди је од малена васпитана строго конзервативно са акцентом да је духовни дио живота најважнији за њено одрастање и ставове. Тако је већ као дијете била редовно вођена у манастире, а већ са 10 година је жељела да буде монахиња, када је постала пунољетна она је то и учинила. Након осам година живота у манастиру, Јуди је направила заокрет од 180 степени у свом животу и постала глумица у филмовима за одрасле.

448187123 803765508137144 3297624656372771052 n

Сцена

Порно глумица Сузана Звонар трудна

– То је једино за шта сам знала од малена и то сам жељела. Била сам опатица осам година јер сам била сигурна да сам на правом путу – рекла је.

Јуди је била задовољна својим позивом све док се није заљубила у свог наставника и убрзо потом је схватила да не жели цијели живот да посвети Богу. Послије неколико послова у маркетингу за велике компаније из радозналости се бавила моделингом, а чак је и у једном тренутку била пјевачица. Након једног кастинга Хуан Бустост, менаџер за моделе који позирају у доњем вешу преко веб камере, понудио јој је посао у по*но индустрији.

1540433

Сцена

Лагала да је мртва, па за 3 сата постала милионерка: Бизаран потез познате клинке на Онлифенсу, тек напунила 18 година

– Прво сам се осјећала лоше због тога, али сад сам потпуно ок. Више немам кривицу на леђима кад одем у цркву. Сваког петка сам на молитви у цркви и нед‌јељом на црквеној миси”.

Јуди је рекла да јој је свештеник у њеној парохији савјетовао да се не бави свлачењем за интернет воајере, али она је ипак одлучила да јој је то добра прилика за велики новац и да не ради ништа лоше.

Она сматра да је њен посао “пристојан и уметнички”.

Подијели:

Тагови:

Onlyfans

porno glumica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тврди да су је одбили на 50 разговора за посао: Не желе да им чувам дјецу

Сцена

Тврди да су је одбили на 50 разговора за посао: Не желе да им чувам дјецу

3 седм

0
Лореал је изабрао ново лице за своју кампању: Звијезда OnlyFans-а рекламира шминку за тинејџере

Сцена

Лореал је изабрао ново лице за своју кампању: Звијезда OnlyFans-а рекламира шминку за тинејџере

1 мј

0
Забрањена на Онли Фансу: 'Добијам пријетње смрћу'

Занимљивости

Забрањена на Онли Фансу: 'Добијам пријетње смрћу'

2 мј

0
Зарадила 80 милиона на платформи за одрасле: Није се ни скинула

Свијет

Зарадила 80 милиона на платформи за одрасле: Није се ни скинула

2 мј

0

Више из рубрике

Једна од најпожељнијих глумица има момка?

Сцена

Једна од најпожељнијих глумица има момка?

2 ч

0
Теодора Џехверовић, пјевачица

Сцена

Теодора Џехверовић се скинула, коментари не престају

9 ч

0
Да ли је она разлог развода Данила Икодиновића и Маје Огњеновић

Сцена

Да ли је она разлог развода Данила Икодиновића и Маје Огњеновић

1 д

0
Дарко Лазић ће добити кривичну пријаву? Ево о чему је ријеч

Сцена

Дарко Лазић ће добити кривичну пријаву? Ево о чему је ријеч

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

18

17

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

18

01

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

17

59

"Путин вам се смије"

17

54

Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner