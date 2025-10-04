Да ли је она разлог развода Данила Икодиновића и Маје Огњеновић

Screenshot / YouTube

Како сазнају домаћи медији, његова нова партнерка је атрактивна плавуша коју публика познаје с малих екрана. Њихова веза је наводно почела док је Икодиновић још био у браку с Мајом.

Бивши спортиста је, прије него што се оженио Наташом Беквалац, био у браку с мистериозном Ањом, с којом има ћерку Андреу. Након певачице, упловио је у романсу са спортисткињом Мајом Огњановић, а сад је и тој љубави дошао крај.

Међутим, изгледа да Икодиновић не воли да самује, па је, и прије краха брака са спортисткињом, већ нашао себи нову љубав, и то с једном од водитељки телевизије с националном фреквенцијом. Посебно је занимљиво то што ово није нова партнерка у животу Даче Икодиновића.

- Чини ми се да су Дача и дјевојка с којом је сад нека нераскидива веза. Они се знају скоро 15 година и тада су били заједно. Упознали су се на неком снимању и тада је све кренуло. Она је прелијепа дјевојка и много подсјећа на Наташу. Што је занимљивије од свега, и она је Војвођанка као и Наташа. Дача и она су тада, када су први пут били заједно, имали јако лијеп однос, али и тада је све било тајно. Могли су тада сви да примјете да су заједно, јер су се појављивали у јавности, поготово у Новом Саду. Како су се они у међувремену помирили и када, не знам, али знам да су почели да се виђају још прије него што се развео од Маје. То би био главни разлог њиховог растанка - рекао је извор и додао:

- Наравно, Маја је све то сазнала и ето... Ружан крај свакако. Просто, неке љубави никад не прођу, па су се изгледа страсти недавно подгрејале између Даче и водитељке, а сад кад су обоје слободни, могу и да признају везу. Али ту би онда вероватно испливало много штошта, па су одлучили да, као и пре више од деценије, своју љубав држе у тајности. Она је за романсу с Дачом причала неким другарицама, тако сам и ја чуо. Мислим да ће ускоро о њима брујати цијели град - причао је саговорник за Курир.

Подсјетимо, медији су данима спекулисали о разлозима краха брака Даче и Маје, а многи су наводили да је пресељење у Италију било главни разлог растанка.