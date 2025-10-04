Logo

Дарко Лазић признао кривицу! Пјевач промијенио причу о саобраћајној несрећи, ево шта је рекао полицији

04.10.2025

09:37

Коментари:

0
Дарко Лазић пјевач
Фото: darkolazicofficial/Instagram/Screenshot

Пјевач Дарко Лазић прије двије ноћи посјетио је полицијску станицу Савски венац у Београду, гдје је био на споразуму о признању кривице због саобраћајне несреће коју је недавно изазвао.

Иако је у изјавама за медије тврдио да није био под дејством алкохола и да се не осјећа кривим, већ да је до удеса дошло јер је падала киша, у полицији је, према сазнањима домаћих медија, промијенио причу.

''Дарко је у четвртак стигао у полицију негдје око шест сати по подне. Задржао се прилично дуго, али није му било непријатно. Био је одлично расположен, причао најнормалније с полицајцима. Међутим, након необавезног ћаскања, службена лица су му скренула пажњу везано за вожњу и понашање за воланом. Дарко је све вријеме климао главом, признао кривицу и тврдио да ће бити обазривији у сваком сегменту живота, не само у вожњи. Признао је кривицу, али не знам која га казна очекује'', завршава извор близак пјевачу.

Дарко Лазић-30092025

Сцена

Лазић поново за воланом: Објавом из аута изазвао осуде пратилаца

Подсјетимо, Лазић је прошле недјеље, између сриједе и четвртка, имао тешку саобраћајну несрећу из које су он, његова супруга и возач аутобуса срећом прошли без тежих посљедица.

Аутомобил је био потпуно уништен, а задњи дио аутобуса готово нестао од силине удара.

Дарко Лазић

Сцена

''Дарко, да ли си нормалан'': Популарног пјевача одбацују колеге?

Након удеса, Дарко је изјавио да није пио и да "такве ствари могу свакоме да се десе", али су његове ријечи изазвале лавину осуда међу колегама и јавношћу, која га је позвала да коначно научи лекцију послије бројних инцидената за воланом.

(Курир)

Коментари (0)
