Дарко Лазић признао кривицу! Пјевач промијенио причу о саобраћајној несрећи, ево шта је рекао полицији

04.10.2025
09:37
Коментари:0
Пјевач Дарко Лазић прије двије ноћи посјетио је полицијску станицу Савски венац у Београду, гдје је био на споразуму о признању кривице због саобраћајне несреће коју је недавно изазвао.
Иако је у изјавама за медије тврдио да није био под дејством алкохола и да се не осјећа кривим, већ да је до удеса дошло јер је падала киша, у полицији је, према сазнањима домаћих медија, промијенио причу.
''Дарко је у четвртак стигао у полицију негдје око шест сати по подне. Задржао се прилично дуго, али није му било непријатно. Био је одлично расположен, причао најнормалније с полицајцима. Међутим, након необавезног ћаскања, службена лица су му скренула пажњу везано за вожњу и понашање за воланом. Дарко је све вријеме климао главом, признао кривицу и тврдио да ће бити обазривији у сваком сегменту живота, не само у вожњи. Признао је кривицу, али не знам која га казна очекује'', завршава извор близак пјевачу.
Подсјетимо, Лазић је прошле недјеље, између сриједе и четвртка, имао тешку саобраћајну несрећу из које су он, његова супруга и возач аутобуса срећом прошли без тежих посљедица.
Аутомобил је био потпуно уништен, а задњи дио аутобуса готово нестао од силине удара.
Након удеса, Дарко је изјавио да није пио и да "такве ствари могу свакоме да се десе", али су његове ријечи изазвале лавину осуда међу колегама и јавношћу, која га је позвала да коначно научи лекцију послије бројних инцидената за воланом.
(Курир)
