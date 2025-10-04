Џеф Безос најавио огроман пројекат у свемиру

Извор:
04.10.2025
Оснивач и предсједник компаније Амазон Џеф Безос изјавио је да ће огромни центри података, капацитета од више гигавата, бити изграђени у свемиру у наредних 10 до 20 година.
Он предвиђа да ће такви центри на крају надмашити оне на Земљи захваљујући обиљу непрекидне соларне енергије, пренио је Ројтерс.
Број ових огромних центара, који чувају рачунарску инфраструктуру, експоненцијално расте како свијет све више користи вјештачку интелигенцију и рачунарство у ”клауду”, што доводи до пораста потражње за електричном енергијом и водом за хлађење сервера, наводи агенција.
Џеф Безос каже да ће се то свакако догодити у наредном периоду.
''Тешко је тачно знати када, вјероватно за више од 10 година, а кладим се да неће бити више од 20 година, почећемо да градимо ове огромне гигаватне центре података у свемиру'', рекао је власник Амазона током разговора с предсједником Ферарија и Стелантиса, Џоном Елканом, на Италијанској технолошкој недјељи у Торину.
Ројтерс напомиње да концепт свемирских центара података добија на замаху међу великим технолошким компанијама, јер потребе за енергијом за одржавање таквих операција на Земљи нагло расту, преноси Б92.
Ове гигантске кластере за обуку, боље је градити у свемиру, јер тамо имамо соларну енергију 24/7 и с обзиром на то да нема облака, нити кише и другог невремена, моћи ћемо да надмашимо трошкове земаљских центара података у свемиру у наредних неколико деценија – рекао је Безос.
