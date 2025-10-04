Logo

Џеф Безос најавио огроман пројекат у свемиру

Извор:

Б92

04.10.2025

09:12

Коментари:

0
Џеф Безос најавио огроман пројекат у свемиру

Оснивач и предсједник компаније Амазон Џеф Безос изјавио је да ће огромни центри података, капацитета од више гигавата, бити изграђени у свемиру у наредних 10 до 20 година.

Он предвиђа да ће такви центри на крају надмашити оне на Земљи захваљујући обиљу непрекидне соларне енергије, пренио је Ројтерс.

Број ових огромних центара, који чувају рачунарску инфраструктуру, експоненцијално расте како свијет све више користи вјештачку интелигенцију и рачунарство у ”клауду”, што доводи до пораста потражње за електричном енергијом и водом за хлађење сервера, наводи агенција.

Волмарт - трговине

Економија

Безос не може "ни да им приђе": Ова породица вриједи више од читавог БДП-а Ирана

Џеф Безос каже да ће се то свакако догодити у наредном периоду.

''Тешко је тачно знати када, вјероватно за више од 10 година, а кладим се да неће бити више од 20 година, почећемо да градимо ове огромне гигаватне центре података у свемиру'', рекао је власник Амазона током разговора с предсједником Ферарија и Стелантиса, Џоном Елканом, на Италијанској технолошкој недјељи у Торину.

Ројтерс напомиње да концепт свемирских центара података добија на замаху међу великим технолошким компанијама, јер потребе за енергијом за одржавање таквих операција на Земљи нагло расту, преноси Б92.

bezos

Свијет

Протести у Венецији због вјенчања Џефа Безоса

Ове гигантске кластере за обуку, боље је градити у свемиру, јер тамо имамо соларну енергију 24/7 и с обзиром на то да нема облака, нити кише и другог невремена, моћи ћемо да надмашимо трошкове земаљских центара података у свемиру у наредних неколико деценија – рекао је Безос.

Подијели:

Тагови:

Džef Bezos

svemir

Амазон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Калабухов открио како су наметнули Шмита: "Креирали су технички проблем"

БиХ

Калабухов открио како су наметнули Шмита: "Креирали су технички проблем"

2 ч

1
Олуја Ејми погодила Британију и Ирску: Једна особа погинула, стотине хиљада без струје

Свијет

Олуја Ејми погодила Британију и Ирску: Једна особа погинула, стотине хиљада без струје

2 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Данас сунчано и топлије вријеме, предвече очекујте наоблачење

2 ч

0
Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

Друштво

Данас славимо Светог апостола Кодрата: Сматра се заштитником учених људи

2 ч

0

Више из рубрике

Стиже нова технологија: Кућа може да "никне" за 24 сата?

Наука и технологија

Стиже нова технологија: Кућа може да "никне" за 24 сата?

15 ч

0
Све је спремно за ИТ конференцију ИНИТ 2025

Наука и технологија

Све је спремно за ИТ конференцију ИНИТ 2025

21 ч

0
Јутјуб платформа телефон

Наука и технологија

YouTube мијења мобилни изглед

23 ч

0
Telefon

Наука и технологија

Да ли вас Инстаграм шпијунира: Шта заиста стоји иза реклама

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

48

"Ниједан син ме није звао на свадбу, мајка им је мозак испрала" Исповијест оца тјера сузе на очи

11

46

Швеђани купују храну за случај рата

11

31

Обустављен саобраћај на путу Добрун-Вардиште: У току извлачење возила

11

31

Ужас у Шведској: Д‌јечак (14) упуцао шест особа

11

25

Слетјели у кањон Рзав: У току потрага за несталим особама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner