Све је спремно за ИТ конференцију ИНИТ 2025

03.10.2025

14:41

Након вишемјесечних припрема, све је спремно за почетак треће технолошке конференције ИНИТ 2025. У суботу, 11. октобра, Бански двор у Бањалуци биће мјесто окупљања ИТ заједнице, гдје ће у три сале предавања одржати готово 30 предавача из различитих европских земаља.

Организатори ИНИТ-а истичу да су презадовољни одзивом програмера и наглашавају да посјетиоце у суботу очекује богат и квалитетан програм.

Врата Банског двора отварају се у 8.00 сати, када почиње једночасовно акредитовање учесника, након чега слиједи свечано отварање. Прво предавање заказано је у 9.30 сати у Концертној дворани Банског двора. У паузама између предавања учесници ће имати прилику да обиђу многобројне штандове спонзора конференције.

Конференцију, која је организована од програмера за програмере, омогућиле су компаније: ProductDock, HTEC, AM2 Studio, RT-RK, Smart Office, ElevateBits, Avenga, Supernova, BLC, LežiBeg, Nektar, Lukas Nakić, Dzobs, Kuhinjica, AM Design и бројни пријатељи конференције.

Ограничен број карата могуће је купити уз купон код Голд спонзора конференције, чиме се остварује попуст од 25%. Потребно је само да посјетите сајт инитцонф.орг, унесете један од купон кодова "PRODUCTDOCK" или "HTEC" и остварите попуст. Такође, пратите емисије АТВ-а, који ће као медијски покровитељ конференције поклонити двије карте вјерним гледаоцима.

Све додатне информације о конференцији доступне су на сајту инитцонф.орг, као и на друштвеним мрежама Фацебоок и Инстаграм.

Видимо се на ИНИТ-у!

