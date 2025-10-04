Калабухов открио како су наметнули Шмита: "Креирали су технички проблем"

Извор:
АТВ
04.10.2025
09:03
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов објаснио је како је на састанку ПИК-а наметнут Кристијан Шмит као високи представник у БиХ.
"Као амбасадор, слиједим званичну линију Русије. Када је било питање номинације Кристијана Шмита мене су "склонили" (прим. аут: није рекао, показао је). То је било у времену ковида, били смо дистанцирани. Ја сам говорио из амбасаде, Валентин Инцко у ОХР-у, Шмит у Берлину. Ми смо говорили, износили мишљење. Кад сам ја говорио, они су "креирали технички проблем". Кад сам завршио, Инцко је рекао: Игоре, нисмо тебе чули, али није битно. Ми смо овдје ријешили да Шмит буде високи представник", рекао је Калабухов.
Он је појаснио и како је Русија настојала да "легализује" Кристијана Шмита, али је њихов приједлог у Савјету безбједности одбијен.
"Ми смо предложили Нацрт резолуције заједно са Кином да Шмит има мандат овдје двије године, да уради нешто, а онда да информише Савјет безбједности шта је урадио и да предложи затварање ОХР-а. Ми и Кина смо гласали "за", а западњаци су били против", рекао је Калабухов.
Руски амбасадор је још једном потврдио да званична Москва не признаје пресуду предсједнику Републике Српске Милораду Додику.
"О чему се ради у овој пресуди? Ми је морамо тумачити. У чему је разлика између Русије која не признаје легитимитет Кристијана Шмита и западних земаља које признају? Ми имамо своје морално право да имамо ову позицију. Одлука Суда БиХ се базира на лажном аргументу", рекао је Калабухов.
