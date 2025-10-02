Неугодни детаљи у случају Ковачевић против БиХ

Извор:
Три дана пред рочиште Великог вијећа Суда у Стразбуру министар Севлид Хуртић можда је помислио да би још некако могао да утиче на Суд.
И док је Европа још једном гледала срамоту Босне, Хуртић се толико занио у забављању сарајевске чаршије, па се пред укљученим камерама смијао својим покушајима да првог адвоката државе остави без посла.
Севлид Хуртић, министар за људска права и избјеглице у Савјету министара БиХ (17. новембар 2024.)
„Водитељ: Видим да Хрватска донира новац ЕСЉП уочи расправе.
Хуртић: Јесте.
Водитељ: 100.000 евра.
Хуртић: Да.
Водитељ: Јесте ли ви ишта донирали?
Хуртић: Од чега ћу донирати? Мој буџет је...
Водитељ: Од плате Монике Мијић.
Хуртић: (смијех) Само да јој дамо отказ и да онда тих 4.500-5.000 марака колико има мјесечну плату да усмјеримо према Суду у Стразбуру.“
Управо је од Хуртића, који никад није имао овлаштења да смјењује агенте БиХ пред Европских судом за људска права јер их је именовао Савјет министара а не министарство, Славен Ковачевић, апликант, сазнао да тобоже постоје неки проблеми са заступницима БиХ пред Судом у Стразбуру.
"Иницирао сам то као посљедицу интервјуа министра за људска права и избјеглице који је у ТВ емисији рекао да има проблем с истеклим мандатом агената и да мора да нађе рјешење за ово. Рекао је ово у ТВ емисији", рекао је Славен Ковачевић, апликант.
Притисци на агенте и на државу да се не одбрани пред Судом у Стразбуру долазили су с разних мјеста, а на рочишту више није било битно што се све дешава у Француској, што је то уживо могао да гледа цијели свијет и што, заправо, постоје правници који свој дигнитет и кредибилитет нису нашли на улици или – још горе – на платним листама политичких партија.
"Можете ли ми рећи да ли је неко у вашем тиму да је на црној листи Сједињених држава због угрожавања Дејтонског мировног споразума? Не морате именовати ту особу и не желим да знам ко је то", рекао је Фарис Вехабовић, судија Европског суда за људска права.
Највећи притисци да се БиХ не одбрани у случају Ковачевић стизали су ипак с врха државе – директно од члана Предсједништва БиХ, Жељка Комшића. Моника Мијић рекла је то наглас пред 17 судија Европског суда у Стразбуру и пред цијелом Европом, која је хтјела да гледа и чује.
"Врло је занимљиво да је члан Предсједништва БиХ, Комшић апликант је политички савјетник члана Предсједништва. Он је чак непозвано према предсједнику Суда у овом поступку заговарао у корист апликанта", рекла је Моника Мијић, заступник Савјета министара БиХ пред Европским судом за људска права.
Завршен је још један поступак против БиХ пред Европским судом за људска права, један од ријетких у којим је БиХ заправо успјела да одбрани свој уставни поредак. Али није крај – има још политичких апелација и оне, очигледно, неће престати да стижу на адресу у Стразбур.
