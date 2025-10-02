Logo

Радановић: Пријетње Србима потврда да је Тузла муслимански град

СРНА

02.10.2025

12:15

Đorđe Radanović
Фото: АТВ

Предсједник Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ Ђорђе Радановић изјавио је Срни да најновије пријетње Србима и Српској православној цркви (СПЦ) у Тузли потврђују да је то муслимански град који је био и остао нетрпељиви према свему што је српско.

"Ништа ново за муслимански град Тузлу. Остала је предрасуда да је Тузла мултиетничка, а управо се у том граду и у тузланском крају и током рату и послије њега, па и дан данас дешава највише напада на Србе и СПЦ", рекао је Радановић.

Он је рекао да, стога, није изненађен пријетећим писмом којег је Србима и СПЦ из затвора у Тузли упутио извјесни Џевад Хасић.

Из затвора у Тузли Џевад Хасић упутио је пријетеће писмо Србима и Српској православној цркви, истичући да нису добродошли у тај град, те да ће православни свештеник бити преобраћен на ислам, а крст замијењен мјесецом и звијездом.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Жене све снажнији стуб у економском развоју друштва

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузлански Фотије реаговао је јуче на пријетње православним Србима у ФБиХ и скрнављење Храма Успења Пресвете Богородице у Тузли, истичући да није ријеч о изолованом инциденту, већ да је извјесно вријеме дио континуираног процеса напада на православну заједницу у ФБиХ.

Владика је навео да је ријеч о пријетњама од појединца који је већ прије неколико мјесеци оскрнавио Храм Успења Пресвете Богородице у Тузли и која је показала склоност ка насилним актима.

Исламска вјерска заједница није осудила ове пријетње.

дјечак-021025

Свијет

Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

Ово није први пут да Хасић, који има полицијски досије, кидише на СПЦ у Тузли јер је у јулу хапшен због крађе из Саборног храма Успења Пресвете Богородице.

Ђорђе Радановић

Tuzla

