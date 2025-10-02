Logo

Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника
Фото: Pixabay

На популарном љетовалишту у Ибици дошло је до одрона и пада стијене на хотел близу плаже. Том приликом је настао стампедо, а има и повријеђених.

Ужаснути туристи вриштали су док су се стијене и блато обрушавали на хотел на Ибици, том приликом повријеђено је троје људи, а стотине њих су почели да бјеже.

Владимир Путин

Свијет

Говор који ишчекује свијет

Драматични снимци приказују како се брдо изненада урушава иза хотела са четири звјездице, док један туриста виче: "О, Боже" док камење пада на комплекс током јаке кише, пише британски Сан. Гости су истрчавали на балконе док су стијене падале.

Повријеђени и евакуација

Одрон је погодио Вибра Тропицал Гарден Апартментс, близу плаже Фигуеретас и града Ибице. Четворо људи било је заробљено, од којих троје повријеђено, двоје лакше, а један је превезен у приватну болницу. Четврти туриста је остао неповријеђен.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Захвалност Русији на уједначеном приступу према свима у БиХ

Око 220 гостију евакуисано је током ноћи и премјештено у оближње хотеле у љетовалишту Плаја ден Боса.

Управа Ибице потврдила је да су повријеђене још двије особе због поплава - један пензионер је сломио ногу послије пада у отворену шахту док је прелазио поплављену улицу.

Црвено упозорење: Киша претворила путеве у ријеке

Невријеме је погодило острво када је олуја "Габријел" захватила Медитеран. Метеоролошки аларм подигнут је са наранџастог на црвени ниво, доносећи "библијску" количину падавина.

vatrogasci

Хроника

Избио пожар у кући: Дјед страдао, унук повријеђен

Аутопут ка аеродрому био је непроходан, па су путници пјешачили с коферима до авиона. Један таксиста изјавио је да је вожња од 25 минута постала трочасовна агонија, укључујући сат и по времена проведених у тунелу.

Штета на луксузним хотелима и аеродрому

Луксузни хотели нису били поштеђени, у хотелу Пача дио крова се урушио, а вода се сливала унутра док су запослени очајнички покушавали да санирају штету.

На аеродрому у Ибици вода је продирала кроз кров. Оператер АЕНА признао је да су одводи били презасићени усљед огромне количине кише у кратком периоду.

дјечак-021025

Свијет

Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

Војска прискочила у помоћ

Хитне војне службе послате су на острво. Хеликоптер са специјалним трупама из Валенсије слетио је јуче, а додатни војници, полиција и ватрогасци стигли су из Мајорке. Градске школе су суспендовале наставу.

Жељка Цвијановић, конференција жена

Република Српска

Цвијановићева отворила конференцију и сајам предузетништва жена

2 ч

0
Свијет

Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

Свијет

Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Тукао вршњака палицом, тјерао га да клечи и извињава се: Други ученици све снимали

2 ч

0
Друштво

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

Друштво

У БиХ измјерено минус четири: Објављена прогноза до недјеље

2 ч

0

Париз Француска протести

Свијет

Протести у Француској не јењавају, блокиране школе

1 ч

0
Свијет

Говор који ишчекује свијет

Свијет

Говор који ишчекује свијет

2 ч

0
Свијет

Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

Свијет

Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

2 ч

0
Свијет

Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

Свијет

Полиција опколила синагогу: Више људи избодено ножем?

2 ч

0
