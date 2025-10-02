Стијена се срушила на хотел пун туриста, настала права паника

Извор:
На популарном љетовалишту у Ибици дошло је до одрона и пада стијене на хотел близу плаже. Том приликом је настао стампедо, а има и повријеђених.
Ужаснути туристи вриштали су док су се стијене и блато обрушавали на хотел на Ибици, том приликом повријеђено је троје људи, а стотине њих су почели да бјеже.
Драматични снимци приказују како се брдо изненада урушава иза хотела са четири звјездице, док један туриста виче: "О, Боже" док камење пада на комплекс током јаке кише, пише британски Сан. Гости су истрчавали на балконе док су стијене падале.
Одрон је погодио Вибра Тропицал Гарден Апартментс, близу плаже Фигуеретас и града Ибице. Четворо људи било је заробљено, од којих троје повријеђено, двоје лакше, а један је превезен у приватну болницу. Четврти туриста је остао неповријеђен.
Око 220 гостију евакуисано је током ноћи и премјештено у оближње хотеле у љетовалишту Плаја ден Боса.
Управа Ибице потврдила је да су повријеђене још двије особе због поплава - један пензионер је сломио ногу послије пада у отворену шахту док је прелазио поплављену улицу.
Невријеме је погодило острво када је олуја "Габријел" захватила Медитеран. Метеоролошки аларм подигнут је са наранџастог на црвени ниво, доносећи "библијску" количину падавина.
Аутопут ка аеродрому био је непроходан, па су путници пјешачили с коферима до авиона. Један таксиста изјавио је да је вожња од 25 минута постала трочасовна агонија, укључујући сат и по времена проведених у тунелу.
KIJK. Klif stort in op hotel van Vlamingen in Ibiza: brandweer boort gang door kamers om toeristen te bevrijdenhttps://t.co/x07yBfvJuk— patrickvancauwenberg (@patrickvancauwe) October 1, 2025
Луксузни хотели нису били поштеђени, у хотелу Пача дио крова се урушио, а вода се сливала унутра док су запослени очајнички покушавали да санирају штету.
На аеродрому у Ибици вода је продирала кроз кров. Оператер АЕНА признао је да су одводи били презасићени усљед огромне количине кише у кратком периоду.
Хитне војне службе послате су на острво. Хеликоптер са специјалним трупама из Валенсије слетио је јуче, а додатни војници, полиција и ватрогасци стигли су из Мајорке. Градске школе су суспендовале наставу.
