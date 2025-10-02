Logo

Избио пожар у кући: Дјед страдао, унук повријеђен

Избио пожар у кући: Дјед страдао, унук повријеђен
У насељу Долово у Панчеву ноћас око 3.30 сати избио је пожар, а 70-годишњи мушкарац настрадао је, док је његов унук повријеђен.

Пожар је избио у кући, а када су ватрогасци угасили ватру, у једној просторији су затекли тијело мушкарца, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Панчеву.

Према првим информацијама, пожар је изазвала гријалица.

Свијет

Дјечак нестао са имања бабе и деде, полиција нашла само овај траг

Унук настрадалог мушкарца је задобио опекотине када је покушао да га извуче из собе коју је захватио пожар.

Више јавно тужилаштво у Панчеву је наложило обдукцију тијела настрадалог мушкарца.

Из Полицијске управе у Панчеву, уочи почетка гријне сезоне, апелују на грађане да провјере, очисте, одржавају и воде рачуна о исправности гријних тијела, пећи на чврста горива, димњака, електричних инсталација и уређаја и да на тај начин буду одговорни према себи, својим породицама и својој околини, како не би дошло до пожара у њиховим стамбеним објектима.

