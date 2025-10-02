Logo

Убио старца и тијело бацио у бунар, Вајукићу 11 година затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ

02.10.2025

11:00

Богдан Вајукић
Фото: АТВ

Богдан Вајукић (26) из Лакташа правоснажно је осуђен на 11 година затвора због убиства комшије Гојка Веселића (76), кога је претукао на смрт и тијело бацио у бунар!

Пресуда је донесена након што је Врховни суд Републике Српске потврдио првостепену пресуду коју је, послије поновљеног суђења, изрекао Окружни суд у Бањалуци.

”Жалба одбране одбијена је као неоснована и потврђена је првостепена пресуда којом је Богдан Вајукић осуђен на 11 година затвора”, рекла је Јелена Деспотовић, секретар Врховног суда Републике Српске. Осим казне затвора изречена му је и мјера обавезног психосоцијалног третмана у трајању од двије године.

Приведен у ноћи убиства, сутрадан сакрио тијело

Веселић је убијен 24. јануара 2021. године у селу Кољани код Лакташа. У пресуди се наводи да је Вајукић пијан дошао до куће старца. Након вербалног сукоба Веселића је више пута ударио и оборио на земљу, а потом га пригњечио тјелесном масом усљед чега је Веселић преминуо.

Вајукић је те ноћи приведен у полицију, али због покушаја крађе у сусједној кући. Након што је, сутрадан, пуштен на слободу вратио се у Веселићеву кућу. Уклонио је трагове злочина, са жртве скинуо доњи веш и тијело бацио у бунар у дворишту.

Осуђен за отмицу и разбојништво

Богдан Вајукић је и прије овог злочина долазио у сукоб са законом. У децембру 2018. године је отео и опљачкао Србољуба Ћућуна у Милошевцима код Лакташа. Мотив је, наводно, било то што је Ћућун у кафани "Монако" одбио да му послужи пиће јер му је дјеловао пијан. Вајукић га је након радног времена пресрео аутомобилом на путу, ударио у његово возило, а онда претукао. Угурао га је у своје возило, те му украо новац и банковну картицу, да би потом избацио на пут. Суд га је, неправоснажно, огласио кривим за разбојништво, противправно лишење слободе и оштећење туђе ствари и изрекао му јединствену казну од пет година и девт мјесеци затвора.

Убиство

пресуда

bogdan vajukić

Vrhovni sud RS

