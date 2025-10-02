Logo

Ухапшена двојица Бањалучана: Пијани учествовали у удесима

Стеван Лулић

02.10.2025

10:27

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Двојица Бањалучана ухапшена су јуче након што су пијани учествовали у саобраћајним незгодама, потврђено је из полиције.

А.Д. из Бањалуке ухапшен је 56 минута послије поноћи након што је био својим волксвагеном учествовао у удесу.

"Испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,64 г/кг алкохола у организму", кажу у бањалучкој полицији.

Сандра Божић

Србија

Сандра Божић објавила фотографију повреда које је задобила у нападу

Прије тога, у 21.55 у највећем граду Српске догодила се још једна незгода у којој је учествовао пијани возач.

"Лице Т.П. из Бањалуке лишено је слободе око 21,55 часова у Бањалуци, јер је управљајући путничким возилом марке волксваген учествовало у саобраћајној незгоди, а испитивањем на присуство алкохола код наведеног лица утврђено је присуство од 1,95 г/кг алкохола у организму", додаје се у саопштењу полиције.

sarajevo 2

Друштво

Постоји ризик од повреда: БиХ под упозорењем

Полицијска управа Бањалука, након ових догађаја, апеловала је још једном на све учеснике у саобраћају да поштују законске одредбе, а посебно на возаче моторних возила да не управљају возилом под дејством алкохола.

Наглашавају да су неприлагођена брзина и вожња под утицајем алкохола узрок саобраћајних незгода са најтежим посљедицама.

