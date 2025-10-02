Огласио се Југослав Карић након тврдњи да је отац дјетета Милице Тодоровић

Извор:
Телеграф
02.10.2025
09:49
Југослав Карић огласио се након шокантне вијести која се појавила, да је он наводно отац дјетета које чека пјевачица Милица Тодоровић.
Изјаву Југослава Карића коју је дао за "Телеграф" преносимо у наставку у цјелости:
"Поводом неистините вијести да сам ја отац дјетета Милице Тодоровић, желим да истакнем сљедеће:
Милица је моја драга пријатељица, дивна дјевојка и умјетница из изузетне породице. Сматрам да је крајње непримјерено да се пласирају овакве лажне информације које могу нанијети штету како њој, тако и њеним најближима.
Када сам чуо вијест да је трудна, искрено сам јој честитао и неизмјерно ми је драго што са својим партнером очекује дијете. Уз све што је до сада постигла од успјешне каријере, прегршт хитова, сада ће све то имати више смисла јер је ово и најљепши тренутак њеног живота и велика радост за све њих.
Лажне вијести попут ове не заслужују простор у јавности, а моја је обавеза да јасно и недвосмислено одбацим сваку сумњу и заштитим част пријатељице и њене породице.
Југослав Д. Карић".
