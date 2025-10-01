Logo

"Разочарао сам се у њега" Ђани проговорио о Дарки Лазићу и односу са њим

01.10.2025

21:47

Фолк пјевач Дарко Лазић недавно је имао удес са супругом Катарином, а његов колега и пријатељ Радиша Трајковић Ђани открио је да се није чуо са њин након несреће.

Ђани је сада проговорио о односу са Дарком и истакао да се разочарао у њега јер ни Лазић није посјетио њега када је имао прелом руке.

– Не. Ја сам поломио руку, није ни он мене звао. Што бих ја њега звао? Искрено… Кад је био први удес, ја сам висио уз њега и кад сам ја поломио руку, био сам три мјесеца кући, нико није дошао да ме види. Није дошао. Разочарао сам се тада јер га много волим. Било ми је криво као човјеку, рекао је као: “Ево, ћале, доћи ћу, како то да паднеш? Нисам чуо…” Мене не може да увриједи неко кога не волим, него неко ко ми је драг... – рекао фолкер и додао:

Ђани

Сцена

Ђани одговорио на прозивке Аце Лукаса

Ђани је расположено стигао на прославу код колегинице Надице Адемов и најавио журку за памћење.

– Наравно, Надица је моја другарица радимо цијели живот. Зато смо и дошли, да запјевамо да попијемо – рекао је он, преноси Блиц.

