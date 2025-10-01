Познато тренутно стање Наде Обрић: Стигли резултати љекарских прегледа

01.10.2025
Пјевачица Нада Обрић открила је да су јој стигли резултати са љекарских прегледа у Бечу, те признала да су одлични и да је пресрећна због тога.
“Осјећам се чудно, али најбитнија је глава. Идем у емисију, па ћу све завршти фино. Све је ствар главе, да ли хоћете да будете негативни или се борите до изнемоглости. Људи данас одустају и то је грешка, шта то значи? Нећу да одустанем, свака минута и сваки дан носи нешто ново и сваки је од Бога дан. Сваком дану се треба радовати, ако се не радујеш, то значи да си богохулан”, рекла је Нада Обрић, па додала:
“Била сам у Бечу и урадила сам годишње контороле, а резулати су одлични. Осјети се у гласу, а захвална сам Богу и свима. Ишла сам са страхом, а враћам се пресрећна. Људи су ме препознавали на аеродрому и рекла сма себи да немам права да будем негативна. Ја сам нормално људско биће које је било четири пута у језивој ситуацији, љекари су сумњали да ће бити добро. Никада нисам дозволила да паднем у кревет, сама себи сам тешка тада и тиме ништа не добијам, дижи се из кревета”, рекла је пјевачица у емисији "Премијера -Викенд специјал".
Пјевачица Нада Обрић усликана је 14. септембра ове године на аеродрому у Београду, у инвалидским колицима, подсјећа Телеграф.
Пјевачица народне музике је за тај портал открила због чега је морала да користи инвалидска колица.
“Знате како, ја имам великих проблема са куковима. Као што знате, имала сам пар операција и не могу више. Мислим, ја могу да ходам, али када путујем авионом, ја не могу толико да пешачим, поготову када прођем пасошку контролу, па до гејта. То су километарске раздаљине, па ја онда користим те аеродромске услуге”, рекла је Нада Обрић па додала:
“Иако имам тај проблем са куковима, ја идем редовно на физикалне терапије, чак и тренирам. Када сам била млађа нисам о томе мислила, требала сам још тада да их средим јер ми се хрскавица истрошила, али нисам могла толико дуго да не радим, јер је опоравак јако дуг. У то вријеме морала сам да бирам да ли ћу да водим рачуна о здрављу или о егзистенцији, изабрала сам ово друго, али се сада јако кајем. Здравље мора да је увијек на првом мјесту”.
