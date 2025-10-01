Макрон: Европа је у сукобу са Русијом

Извор:
СРНА
01.10.2025
17:56
Европа се налази у конфронтацији са Русијом, изјавио је председник Француске Емануел Макрон.
„У сваком случају, у конфронтацији смо са Русијом“, рекао је Макрон по доласку на неформални самит ЕУ у Копенхагену.
Макрон је неосновано оптужио Русију за мијешање у изборе у Европи, сајбер-нападе и недавно нарушавање ваздушног простора неколико земаља. Све ове оптужбе Москва је више пута негирала.
Коментаришући замрзнуту руску имовину, француски лидер сложио се са белгијским премијером Бартом де Вевером да је коришћење руске имовине на начин који ЕУ хоће да уради – неприхватљиво.
Макрон је подсјетио да је Де Вевер критиковао иницијативу Европске комисије да се замрзнута руска средства директно користе за пружање кредита Украјини, а не приходи од њих.
Француски предсједник такође је критиковао предлог њемачког канцелара Фридриха Мерца да се Украјини обезбиједи бескаматни зајам од скоро 140 милијарди евра користећи руску суверену имовину замрзнуту у земљама Европске уније.
- Када се имовина замрзава, мора се поштовати међународно право - истакао је он.
Предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен изјавила је 10. септембра да ЕК не намјерава да конфискује замрзнуту руску имовину, већ да ће је користити за издавање кредита Украјини. Већи део руске суверене имовине замрзнуте у Европи – нешто више од 200 милијарди евра – блокирана је на платформи Јуроклир у Белгији.
Депозитар се више пута противио њиховој експропријацији, упозоравајући да би то могло довести до тога да Русија заплијени европску или белгијску имовину другде у свијету путем судских поступака.
Мерц је раније у чланку у британском листу "Фајненшел тајмс“ написао да Берлин подржава издавање кредита Украјини користећи руску имовину.
