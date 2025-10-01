Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

Извор:
СРНА
01.10.2025
16:47
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да данас на неформалном самиту ЕУ у Копенхагену воде три велике битке, од којих ниједна није у интересу Мађарске.
"Прво, они желе да прогласе руско-украјински рат као наш, затим да пошаљу још новца Украјини и приме Кијев у ЕУ по убрзаној процедури, а што би укључивало обуставу куповине нафте и гаса од Русије", навео је Орбан.
Занимљивости
Ево зашто нас звук кише успављује
Он је напоменуо да је све то противно интересима Мађарске.
"Притисак је велики, а напади долазе са свих страна, али ми ћемо издржати и нећемо одустати", написао је Орбан на "Иксу"
Свијет
5 ч0
Република Српска
21 ч1
Свијет
23 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
46
18
43
18
31
18
28
18
27
Тренутно на програму