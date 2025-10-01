Logo

Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену

Извор:

СРНА

01.10.2025

16:47

Коментари:

0
Орбан: Три битке се воде на самиту у Копенхагену
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да данас на неформалном самиту ЕУ у Копенхагену воде три велике битке, од којих ниједна није у интересу Мађарске.

"Прво, они желе да прогласе руско-украјински рат као наш, затим да пошаљу још новца Украјини и приме Кијев у ЕУ по убрзаној процедури, а што би укључивало обуставу куповине нафте и гаса од Русије", навео је Орбан.

ilu-spavanje-san-krevet-28082025

Занимљивости

Ево зашто нас звук кише успављује

Он је напоменуо да је све то противно интересима Мађарске.

"Притисак је велики, а напади долазе са свих страна, али ми ћемо издржати и нећемо одустати", написао је Орбан на "Иксу"

Виктор Орбан

Kopenhagen

